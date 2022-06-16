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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 09:25

Спасательное буксирное судно Северного флота «Звёздочка» обследует затонувшие объекты в горле Белого моря

Спасательное буксирное судно «Звёздочка» вчера вышло из Беломорской военно-морской базы для участия в третьем этапе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну». Судно будет задействовано в обследовании обнаруженных ранее в горле Белого моря затонувших объектов. Они были найдены в ходе прошлогодней комплексной экспедиции на основании данных от рыболовов, повреждавших и терявших тралы в этих местах.

В ходе архивных изысканий научным руководителем комплексной экспедиции капитаном 1 ранга Алексеем Корнисом сделаны предположения о возможной принадлежности найденных объектов к судам союзных конвоев, а также к другим жертвам кораблекрушений и боевых действий, проходивших в прошлые века в Белом море.

Обследование затонувших объектов экипаж спасательного буксирного судна «Звёздочка» будет проводить телеуправляемыми подводными аппаратами. Планируется, что по результатам обследований можно будет точно классифицировать подводные находки.

Как сообщает пресс-служба СФ, комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества проводится в 2022 году в девять этапов с апреля по ноябрь. В научно-исследовательской и поисковой деятельности принимают участие суда гидрографической службы и вспомогательного флота СФ, подразделения береговых войск и отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, водолазы и специальные средства аварийно-спасательных отрядов управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также ряд гражданских организаций, сотрудничающих с РГО.

География проекта охватывает Баренцево, Белое и Карское моря, побережье Кольского полуострова и полуострова Рыбачьего, а также островов архипелага Новая Земля. Исследования проводятся в Кольском заливе. Впервые будет обследован Мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Йоканьгой.

По результатам прошлого года проект «Помни войну» представлен на соискание премии Русского географического общества «Хрустальный компас».

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425358@egNews

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