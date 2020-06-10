Спасательный аппарат АС-34 Северного флота прошёл подготовку к оказанию помощи подводной лодке, лежащей на грунте

В Кольском заливе с экипажем автономного спасательного аппарата АС-34 Северного флота проведена тренировка по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Подводники-спасатели отработали спуск аппарата на воду с судна-носителя «Михаил Рудницкий», маневрирование в надводном положении, погружение на глубину до 100 метров .

В подводном положении экипаж аппарата выполнил поиск условной аварийной подводной лодки и посадку на комингс-площадку. Подобные действия спасатели отрабатывают регулярно в ходе тактических учений по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которые традиционно проходят в летнем периоде обучения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировки подводники провели проверку аппаратуры связи и отработали взаимодействие с командным пунктом на спасательном судне «Михаил Рудницкий».

По завершении учебных мероприятий аппарат был поднят из воды и помещён в трюм судна-носителя.