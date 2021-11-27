Спасательный буксир «Алтай» вернулся в Североморск из дальнего похода в Атлантику

Вчера в главную базу Северного флота – Североморск прибыло спасательное буксирное судно (СБС) «Алтай», обеспечившее дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» в Атлантике и Средиземном море.

Проход по Кольскому заливу осложнялся тяжёлыми погодными условиями и практически нулевой видимостью из-за густого тумана. Швартовка судна к причалу была осуществлена с помощью спасательного судна «Михаил Рудницкий», который мощным прожектором обозначил безопасный путь к пирсу.

На причале экипаж СБС «Алтай» встретили представители военного командования и родственники моряков, а также группа санитарно-эпидемиологического надзора, которая провела экспресс-обследование экипажа перед сходом на берег.

Моряки-спасатели и морские пехотинцы Северного флота, находившиеся на борту СБС «Алтай», жалоб на состояние здоровья не предъявили. Перед походом они получили прививки от COVID-19 двухкомпонентным препаратом «Спутник V», а в ближайшее время пройдут ревакцинацию.

Как сообщает пресс-служба СФ, по традиции, зарождённой на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны, капитану СБС «Алтай» за успешное выполнение поставленных задач длительного плавания был вручен жареный поросёнок. После краткого митинга экипаж был отпущен по домам. На судне оставлены лица дежурно-вахтенной службы.

Сегодня в порт приписки – Мурманск прибудет ещё один участник дальнего похода отряда кораблей и судов обеспечения средний морской танкер «Академик Пашин». Встреча БПК «Вице-адмирал Кулаков» состоится уже на следующей неделе.