Спасательный буксир Северного флота «Николай Чикер» совершил заход на Кипр

Спасательный буксир Северного флота «Николай Чикер», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море совместно с фрегатом «Адмирал флота Касатонов», совершил26 января деловой заход в порт Лимассол Республики Кипр.

В течение нескольких дней экипаж буксира пополнит судовые запасы воды, топлива и продовольствия, а также получит возможность кратковременного отдыха.

Как сообщает пресс-служба СФ, дальний поход отряда кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» начался 30 декабря. За время плавания отрядом пройдено более 4 тыс. миль. В Средиземном море фрегат и буксир действуют с 14 января.