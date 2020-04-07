Спасательный буксир «Умка» доставил аварийный танкер «Варзуга» в Мурманск

Экипаж спасательного буксира «Умка» под руководством капитана Алексея Зольникова успешно завершил спасательную операцию по буксировке аварийного судна т/к «Варзуга» (с/в ООО «Бункерная компания», г.Архангельск) в порт Мурманск и утром 7 апреля передал судно портовым буксирам для постановки его к причалу.

Напомним, танкер «Варзуга» повредил винто-рулевую колонку во льдах Обской губы во время его проводки из порта Сабетта атомным ледоколом «Вайгач» на западную кромку льдов. Вести неуправляемое аварийное судно через льды Арктического бассейна было невозможно. В Обской губе была опасность выноса дрейфующего судна на мелководье.

Судовладельцы обратились в ФГУП «Атомфлот» и ФГБУ «Морская спасательная служба» для организации аварийной буксировки танкера. Прорабатывался вариант буксировки к причалам порта Сабетта и ожидания освобождения дороги до Мурманска от льдов, но тогда аварийное судно стало бы занимать причал и вышло бы из эксплуатации на длительный срок.

В итоге было принято решение о планировании буксировочной операции в порт Мурманск, которая началась 29 марта. Руководством Морспасслужбы было принято решение привлечь для спасательной операции многофункциональный спасательный буксир «Умка» Северного филиала, который должен был принять эстафету от атомных ледоколов на чистой воде в районе мыса Желаний.

До чистой воды караван из двух атомных ледоколов «50 лет Победы» и «Вайгач» и аварийного судна «Варзуга» дошел к 1 апреля. «Вайгач» прокладывал ледовый канал, а ледокол «50 лет Победы» вел аварийный танкер на буксире. Скорость движения каравана зависела от ледовых условий и составляла от 5 до 8 узлов.

Вечером 1 апреля началась морская буксировка аварийного танкера профессиональными спасателями «Умки». Буксировать судно со сломанной винто-рулевой колонкой по открытой воде не менее, а может и более сложно чем во льдах. Здесь даже маленькая рябь становится препятствием для движения каравана, не говоря уже о серьезном волнении.

4 апреля суда попали в шторм при ветре 27 мс и волнении до 8 метров . Каравану сутки пришлось «штормоваться» в открытом море носом на волну, пережидая непогоду, удерживая аварийный танкер на буксире. Ситуация при этом осложнялась низкой температурой и сильным обледенением.

6 апреля из-за постоянного волнения моря произошло перетирание в клюзе танкера и обрыв буксировочной браги. Экипаж буксира «Умка» подготовил аварийную линию, состоящую из 15 метровых стальных усов толщиной 50 мм и капроновой вставки 300 мм .

В условиях шторма (ветер 17 мс, высота волны 4 метра ) аварийная линия была подана и закреплена на танкере «Варзуга» и буксировка продолжена. Чтобы избежать повторного обрыва буксировочного троса, капитан буксира принял решение снизить скорость. Как только погодные условия в Баренцевом море улучшились, караван увеличил скорость. Утром 7 апреля спасательный буксир «Умка» передал Мурманским портовым буксирам аварийное судно для постановки к причалу и дальнейшего ремонта.

«Благодаря профессионализму экипажа спасательного буксира «Умка», спасательной операции по буксировке аварийного судна завершилась благополучно, несмотря на сложные погодные условия на всем переходе, — прокомментировал итог буксировочной операции заместитель руководителя Морской спасательной службы по флоту Олег Чепкасов.

Это уже вторая за последние две недели успешная спасательная операция с буксировкой аварийного судна со сломанным винто-рулевым комплексом Морской спасательной службы. Ранее, буксир-спасатель «Капитан Беклемишев» привёл в порт Мурманск аварийное рыболовное судно, потерпевшее аварию в Баренцевом море.