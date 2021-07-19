Спасательный круг с большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов» стал талисманом Фёдора Конюхова в Арктике

Знаменитый российский путешественник-одиночка Федор Конюхов в свою первую экспедицию на Северном полюсе взял в виде талисмана спасательный круг с большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Харламов».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, круг был одним из экспонатов выставки под названием «PQ – QP. Секретная миссия Адмирала Харламова», посвящённой 80-летию начала поставок в СССР военной техники по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны. Выставка была открыта на атомном ледоколе «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом». На ней были представлены адмиральский китель, фуражка, комплект командных циркулей, одна из двух сохранившихся визиток адмирала Николая Харламова, а также нигде не представленные ранее и хранившиеся в личной коллекции потомков советского флотоводца редкие архивные материалы и до недавнего времени находившиеся под грифом «совершенно секретно» фото и видео архивы.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, экспедиция, посвящённая 80-летию союзных арктических конвоев, стартовала из Мурманска 11 июля. Ледокол «50 лет Победы» доставил Фёдора Конюхова в район Северного полюса. Там путешественник разбил микро-полярную станцию и в одиночестве остался на льдине, где пробудет две недели. За это время дрейф льдины может составить до 100 км от географической точки Северного Полюса.

В ходе своей экспедиции Федор Конюхов изучит интенсивность таяния льдов, маршруты их дрейфа, а также намеревается сделать анализ воды в Северном Ледовитом океане на наличие микропластика.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12372730@egNews