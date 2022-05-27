Спасательный морской буксир Росрыболовства «Атрия» принял участие в тренировочных учениях в Баренцевом море

В Баренцевом море состоялась совместная тренировка морского спасательного буксира Росрыболовства «Атрия» и экипажа вертолёта МЧС России МИ-8 по эвакуации пострадавшего с морского спасательного судна на борт вертолёта лебедкой в режиме висения.

Мероприятие проводилось в рамках подготовки к учениям по спасанию и ликвидации аварийных разливов на море «Баренц-2022», при участии Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства и Мурманской региональной поисково-спасательной базы МЧС России.

Как сообщает fish.gov.ru/news, все цели и задачи совместной тренировки достигнуты, учения прошли успешно и безопасно.

Фото: https://fish.gov.ru/news/2022/05/25/spasatelnyj-morskoj-buksir-rosrybolovstva-atriya-prinyal-uchastie-v-trenirovochnyh-ucheniyah-v-barenczevom-more/