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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 09:20

Спасательный отряд Северного флота оказал помощь условно аварийному кораблю

Спасательный отряд Северного флота в акватории Баренцева моря отработал практические действия по оказанию помощи надводному кораблю при получении им повреждений в результате воздействия робототехнических комплексов противника в рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм».

По легенде тренировки, большой десантный корабль «Александр Отраковский» получил повреждение корпуса выше ватерлинии от воздействия безэкипажного катера противника с последующим возгоранием на верхней палубе и надстройке корабля. Незамедлительно в район проведения спасательной операции были направлены дежурные силы ПСО флота. Их наведение осуществил поисково-спасательный вертолёт Ка-27, который с прибытием в район приступил к спасению личного состава, плавающего на воде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, поиск и подъём личного состава с поверхности воды с помощью устройства массового подбора также отработал экипаж рейдового водолазного катера «РВК-1230». Медицинская помощь «спасенным» морякам оказывалась медицинской группой на борту спасательного судна «Георгий Титов». В то же время силами морских буксиров «Виктор Тихонов», «Анатолий Тарасов» и спасательно-буксирного судна «Памир» было организовано тушение очагов возгорания на борту условно аварийного корабля.

После локализации пожара на верхней палубе на десантный корабль была подана буксирная линия, после чего морской буксир «Виктор Тихонов» совместно с морским буксиром «Анатолий Тарасов» отработали действия буксирного каравана для осуществления буксировки условно аварийного корабля в базу. Экипаж спасательно-буксирного судна «Памир» отработал подачу электроэнергии на аварийный объект, заняв позицию по корме десантного корабля.

Помимо оказания помощи на море, моряки Северного флота провели тренировки по пополнению запаса жидких грузов на ходу. Данный элемент материально-технического обеспечения отработали экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и среднего морского танкера «Сергей Осипов».

Напомним, с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проходило оперативное учение Военно-морского флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям были привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

 

 

 

Фото: https://mil.ru/news/c1fdf475-ae6a-4d1c-b674-42488ee064cd

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