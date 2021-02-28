Спасателям в воскресенье пришлось тушить рынок «Семёновский» в Мурманске

Семеновский рынок горит в городе Мурманске, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области.

«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидируют возгорание по адресу: просп. Героев-североморцев, 15, корп. 1 (рынок «Семёновский»). На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (шесть единиц техники). Приблизительная площадь пожара - 150 кв. метров», - говорится в сообщении.

На место возгорания незамедлительно прибыли три пожарно-спасательных подразделения (6 единиц техники).

Информация о возгорании поступила в 6.46 мск.

На настоящее время сообщений о погибших нет, о пострадавших не сообщается.