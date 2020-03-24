Спасенные из снежного плена

Несмотря на то, что на календаре весна, в Мурманской области по-прежнему наблюдаются по-настоящему зимние капризы погоды, связанные с прохождением на территории региона неблагоприятных метеорологических явлений (снег, метель, ветер).

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, 22 марта в 18.30 по решению ГОКУ «Мурманскавтодор» были закрыты участки дорог Мурманск – нп. Туманный и сп. Териберка. Несмотря на выставленные перекрытия, в снежный плен на данных участках попали обычные автомобилисты. Им на помощь незамедлительно выдвинулись спасатели АСС Мурманской области в составе 5 чел. 3 ед. Техники, спасатели ПСП г. Мурманск МАКАСЦ в составе 4 чел. 4 ед. тех., оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. По полученной накануне информации застрявшие находились на а/д Кола-Серебрянские ГЭС, неподалеку от сп. Териберка (6 легковых автомобилей , 8 чел., в двух машинах заканчивался бензин, что представляло угрозу здоровью людей). Помогала спасателям дорожная техника, которая, несмотря на сложные погодные условия, уверенно пробивалась к нужным участкам.

По состоянию на 10.00 23 марта автотранспорта в заторах не было и весь автотранспорт (в количестве 20 единиц) в сформированной колоне в сопровождении спасателей и оперативной группы Главного управления МЧС России по Мурманской области следовала за снегоуборочной техникой в сторону Мурманска. Было установлено, что состояние граждан удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Стоит отметить, что спасателями организована работа по дозаправке автомобилей граждан. На данный момент транспортное движение восстановлено и проводится расширение очищенного полотна, колонна прибыла в город. Происшествий не допущено.

Главное управление МЧС России по Мурманской области настоятельно рекомендует автолюбителям внимательно слушать информацию по состоянию дорог и о наличии перекрытий на особо подверженных неблагоприятным погодным явлениям участках трасс.