Спасибо нашему Минздраву и всем медицинским работникам области за работу в условиях пандемии – Андрей Чибис

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области. В рамках мероприятия представлены итоги работы регионального министерства здравоохранения в 2020 году. Как отметил глава региона, несмотря на все усилия по борьбе с COVID-19, также выполнялись задачи по национальному проекту «Здравоохранение» и плану «На Севере жить».

«В прошлом году помимо решения плановых задач появились и экстренные – по борьбе с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, мы не оставили ремонтные и модернизационные работы в сфере здравоохранения. Отремонтировано 63 объекта в 10 муниципалитетах», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам губернатора, за прошлый год более 68 тысячам северянам предоставлены бесплатные противовирусные лекарства, а Мурманская область стала одним из первых регионов, который начал их выдачу. Более 7 тысяч работников медицинских учреждений получили дополнительные выплаты. Проведено свыше 800 тысяч исследований ПЦР, а регион занял седьмое место в России по охвату лабораторными исследованиями.

Более 32 тысяч жителей Мурманской области в настоящее время прошли вакцинацию от COVID-19. Сегодня процент привитых в регионе больше среднероссийского показателя.

«Мы ведём работу по поступлению дополнительной партии вакцины для того, чтобы та система, которая сейчас работает на территории Мурманской области, позволила привить от коронавируса максимальное количество людей. Это поможет снизить риски новой волны заболеваний, – подчеркнул глава региона. – Спасибо нашему Минздраву и всем медицинским работникам области за работу в условиях пандемии».

Среди приоритетных направлений дальнейшей работы Андрей Чибис отметил модернизацию первичного звена здравоохранения. В этом году на сумму более 720 млн рублей планируется закупить оборудование, машины и провести ремонт медицинских учреждений. Среди главных задач – развитие цифровизации. За прошлый год в Мурманской области проведено порядка 11 тысяч консультаций в системе телемедицины.

Также глава региона обратил внимание на вопрос привлечения кадров. В регионе продолжается реализация программы «Земский доктор» и осуществляются единовременные социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В 2020 году на эти нужды потрачено около 35 млн рублей.

Переходя к повестке заседания, губернатор ещё раз отметил необходимость жителей Заполярья соблюдать оставшиеся ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.