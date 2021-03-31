Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливоОпять взрывают, снова дороги перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.21 15:30

Спасибо нашему Минздраву и всем медицинским работникам области за работу в условиях пандемии – Андрей Чибис

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области. В рамках мероприятия представлены итоги работы регионального министерства здравоохранения в 2020 году. Как отметил глава региона, несмотря на все усилия по борьбе с COVID-19, также выполнялись задачи по национальному проекту «Здравоохранение» и плану «На Севере жить».

«В прошлом году помимо решения плановых задач появились и экстренные – по борьбе с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, мы не оставили ремонтные и модернизационные работы в сфере здравоохранения. Отремонтировано 63 объекта в 10 муниципалитетах», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам губернатора, за прошлый год более 68 тысячам северянам предоставлены бесплатные противовирусные лекарства, а Мурманская область стала одним из первых регионов, который начал их выдачу. Более 7 тысяч работников медицинских учреждений получили дополнительные выплаты. Проведено свыше 800 тысяч исследований ПЦР, а регион занял седьмое место в России по охвату лабораторными исследованиями.

Более 32 тысяч жителей Мурманской области в настоящее время прошли вакцинацию от COVID-19. Сегодня процент привитых в регионе больше среднероссийского показателя.

«Мы ведём работу по поступлению дополнительной партии вакцины для того, чтобы та система, которая сейчас работает на территории Мурманской области, позволила привить от коронавируса максимальное количество людей. Это поможет снизить риски новой волны заболеваний, – подчеркнул глава региона. – Спасибо нашему Минздраву и всем медицинским работникам области за работу в условиях пандемии».

Среди приоритетных направлений дальнейшей работы Андрей Чибис отметил модернизацию первичного звена здравоохранения. В этом году на сумму более 720 млн рублей планируется закупить оборудование, машины и провести ремонт медицинских учреждений. Среди главных задач – развитие цифровизации. За прошлый год в Мурманской области проведено порядка 11 тысяч консультаций в системе телемедицины.

Также глава региона обратил внимание на вопрос привлечения кадров. В регионе продолжается реализация программы «Земский доктор» и осуществляются единовременные социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. В 2020 году на эти нужды потрачено около 35 млн рублей.

Переходя к повестке заседания, губернатор ещё раз отметил необходимость жителей Заполярья соблюдать оставшиеся ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
31.03.21 14:44
И снова здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои коллеги по работе и общей борьбе - заместители директоров по ВР МБОУ города-героя! Я обращаюсь к Вам, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои ко
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые
Сергей Иванович
30.03.21 21:30
У Вас теперь так новости будут публиковаться? Без текста и одним видео? *** Сергей Иванович, редакция уже давно размещает на сайте новости в виде полного выпуска и отдельными сюжетами с текстами.
Комментарий к новости:ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
Д.О. Вернер
29.03.21 22:21
Почему у здания Администрации есть дворник, а в жилых домах их наличие город не контролирует? При СССР снега бывало больше, и проблем таких не было, а они тут целый детектив создали...
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Реальные располагаемые денежные доходы северян снизились в 2020 году на 1,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 14 копеек, доллар потерял почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Водоподогреватель в общежитии №12 в Мурманске заменят до конца весны-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика