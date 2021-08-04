Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредитыТе, кто лучше учился в школе, чаще вакцинируются от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 13:30

«Спасибо всем ребятам из второй смены и вашим родителям за правильное воспитание детей!», - координатор «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске Ольга Дьяченко

525 тысяч квадратных метров городских территории, более ста кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы, а это около 20 тысяч килограммов, убрали за месяц ребята из второй смены «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске. На днях она завершила свою работу. В этой смене впервые трудились не только дети сотрудников АО «Мурманский морской торговый порт», но и работников ООО «Мурманский балкерный терминал».

Оценивая итоги смены, координатор проекта «Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске, директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко сказала, что её участников можно в полной мере назвать «идеальными работниками». При этом ребята не только добросовестно трудились, но и проявляли самые лучшие человеческие качества, помогая друг другу вне зависимости от того, за какую команду выступают.

«Все участники двух команд «Адреналин» и «220 вольт» – это очень сильный состав. И до последнего дня обе команды претендовали на лидерство, а разрыв в трудовом соревновании составил всего несколько очков», - отметила Ольга Дьяченко.

Ольга Владимировна обратила внимание на то, что те ребята, кто уже имел опыт работы в ТОС в предыдущие годы, сейчас трудились более профессионально. Видно, что они уже знали, что и как надо делать, были готовы к самоорганизации, активно помогали тем, кто пришёл в отряд в первый раз.

«Я работал уже второй год, и думаю, что в этом году, после введения новой балльной системы оценка труда стала более объективной и понятной. А самое главное, мы работали не на время, а на качество», - сказал капитан команды «Адреналин» Богдан Липовцев.

«Проявилось стремление больше помогать друг другу, обмениваться опытом. Мы стали более сплоченными. Превратились в настоящий коллектив», - отметил капитан команды «220 вольт» Денис Тарабанько.

Как и в предыдущие смены, ребята не только работали на городских улицах – они активно делали доклады об истории Мурманска и улиц, на которых трудились. Один из лучших гидов и корреспондентов – Илья Амрахов.

«В «Трудовом отряде СУЭК» у всех есть возможность проявить себя не только в выполнении непосредственной работы, но и в общественной. Мне было интересно рассказывать о родном городе, а после работы – писать новости в нашей группе «ВКонтакте» о том, чем живёт смена», - сказал Илья Амрахов.

«Мне было безумно приятно работать с вами. Огромное спасибо вам и вашим родителям за правильное воспитание таких детей. Вы – молодцы!», - сказала Ольга Дьяченко.

На торжественной церемонии подведения итогов второй смены все ребята получили сувениры от АО «ММТП», а лучшие из лучших – ещё и благодарности. В их числе были отмечены: в победившей команде «220 Вольт» - капитан Денис Тарабанько, Фёдор Ищенко, фотограф Александр Демитриенко, корреспондент Владислав Большаков, Анастасия Алексеева, в команде «Адреналин» - капитан Богдан Липовцев, корреспондент Илья Амрахов, фотограф Милена Кравцова.

По итогам второй смены впервые в истории ТОС в Мурманске за добросовестный труд сразу трое ребят получили право продолжить работу в третей смене, которая уже заступила на трудовую вахту на улицах Мурманска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Комментарий к новости:Прокуратурой Мончегорска защищены права 82-летнего пенсионера на возможность после смерти быть похороненным рядом с ранее умершей супругой
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Комментарий к новости:В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
Комментарий к новости:Съёмочная группа из Москвы, возглавляемая режиссёром Олегом Фоминым, приступила к съёмкам сериала «Баренцево море»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Метод исследования». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредиты-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар потерял почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство не поддержало депутатский законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета в 3 раза
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика