«Спасибо всем ребятам из второй смены и вашим родителям за правильное воспитание детей!», - координатор «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске Ольга Дьяченко

525 тысяч квадратных метров городских территории, более ста кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы, а это около 20 тысяч килограммов, убрали за месяц ребята из второй смены «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске. На днях она завершила свою работу. В этой смене впервые трудились не только дети сотрудников АО «Мурманский морской торговый порт», но и работников ООО «Мурманский балкерный терминал».

Оценивая итоги смены, координатор проекта «Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске, директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко сказала, что её участников можно в полной мере назвать «идеальными работниками». При этом ребята не только добросовестно трудились, но и проявляли самые лучшие человеческие качества, помогая друг другу вне зависимости от того, за какую команду выступают.

«Все участники двух команд «Адреналин» и «220 вольт» – это очень сильный состав. И до последнего дня обе команды претендовали на лидерство, а разрыв в трудовом соревновании составил всего несколько очков», - отметила Ольга Дьяченко.

Ольга Владимировна обратила внимание на то, что те ребята, кто уже имел опыт работы в ТОС в предыдущие годы, сейчас трудились более профессионально. Видно, что они уже знали, что и как надо делать, были готовы к самоорганизации, активно помогали тем, кто пришёл в отряд в первый раз.

«Я работал уже второй год, и думаю, что в этом году, после введения новой балльной системы оценка труда стала более объективной и понятной. А самое главное, мы работали не на время, а на качество», - сказал капитан команды «Адреналин» Богдан Липовцев.

«Проявилось стремление больше помогать друг другу, обмениваться опытом. Мы стали более сплоченными. Превратились в настоящий коллектив», - отметил капитан команды «220 вольт» Денис Тарабанько.

Как и в предыдущие смены, ребята не только работали на городских улицах – они активно делали доклады об истории Мурманска и улиц, на которых трудились. Один из лучших гидов и корреспондентов – Илья Амрахов.

«В «Трудовом отряде СУЭК» у всех есть возможность проявить себя не только в выполнении непосредственной работы, но и в общественной. Мне было интересно рассказывать о родном городе, а после работы – писать новости в нашей группе «ВКонтакте» о том, чем живёт смена», - сказал Илья Амрахов.

«Мне было безумно приятно работать с вами. Огромное спасибо вам и вашим родителям за правильное воспитание таких детей. Вы – молодцы!», - сказала Ольга Дьяченко.

На торжественной церемонии подведения итогов второй смены все ребята получили сувениры от АО «ММТП», а лучшие из лучших – ещё и благодарности. В их числе были отмечены: в победившей команде «220 Вольт» - капитан Денис Тарабанько, Фёдор Ищенко, фотограф Александр Демитриенко, корреспондент Владислав Большаков, Анастасия Алексеева, в команде «Адреналин» - капитан Богдан Липовцев, корреспондент Илья Амрахов, фотограф Милена Кравцова.

По итогам второй смены впервые в истории ТОС в Мурманске за добросовестный труд сразу трое ребят получили право продолжить работу в третей смене, которая уже заступила на трудовую вахту на улицах Мурманска.