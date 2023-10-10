«Спасибо за чистую тундру!»: в Мурманской области завершилась ежегодная экологическая акция

В Кольском Заполярье провели ежегодную экологическую акцию «Спасибо за чистую тундру!». От мусора были очищены маршруты кочевий оленей вблизи поселений на территории Ловозерского и Кольского районов.

Участие в мероприятиях приняли сотрудники администрации Ловозерского района, представители Центра народов Севера, общины «Тулома», Дома дружбы Мурманской области, Русского культурного центра «Рябиновый край», общественных организаций и национально-культурных объединений региона, а также неравнодушные жители Туломы.

В ходе субботников было собрано порядка 150 кг бытового и строительного мусора, а также проведена очистка береговой линии реки Тулома.

Экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!» проводится в Мурманской области ежегодно, её главная цель – уборка тундры от мусора на маршрутах кочевий оленей вблизи поселений.

Фото: https://gov-murman.ru