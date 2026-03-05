Спасибо за чуткость и неравнодушие

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков поздравил с наступающим праздником сотрудниц североморского фонда «Защитники Отечества» и Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО.

- Именно женщины умеют решать самые деликатные вопросы с тактом, пониманием и искренним участием, чувствуют нюансы, оставшиеся недосказанным. В работе с участниками и ветеранами боевых действий и их родными это особенно важно, - отметил глава муниципалитета.

Благодаря индивидуальному подходу и искренней заботе они помогают обратившимся преодолеть трудности. И накануне праздника тоже говорили о важном - на встрече обсудили коммунальные вопросы, с которыми обращаются семьи бойцов, и социально-трудовую адаптацию ветеранов.

- Спасибо за ваши чуткость и доброту, готовность принять чужую боль и вникнуть в любую проблему! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и настоящего счастья! - поздравил Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19404-spasibo-za-chutkost-i-neravnodushie/#news-gal-1