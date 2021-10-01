«Спасибо за эмоции, которые вы дарите нашим жителям!»: Андрей Чибис поблагодарил Владимира Спивакова и его коллег за визит в Заполярье

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области с огромным успехом прошли выступления Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. В рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» в течение трёх дней звёзды академической сцены России дали концерты в областной филармонии, а также в североморском ДК «Строитель». В качестве солистов перед заполярными слушателями выступили лауреаты международных конкурсов Егор Сидоров (фортепиано), Кирилл Солдатов (труба) и Андрей Михайловский (кларнет). Программу составили произведения Чайковского, Беллини, Арбана, Верди, Басси, Пуччини и Грига.

Ярким финалом визита прославленных музыкантов на Кольскую землю стал концерт в зале Мурманской областной филармонии 30 сентября. В числе гостей в зале присутствовали губернатор Андрей Чибис с супругой, а также почётные граждане города-героя Мурманска, для которых выступление знаменитого коллектива стало подарком к 105-летию столицы Заполярья.

«Мы проводим 15 тысяч мероприятий разного формата в год, и чем их больше, тем интереснее, ярче жизнь северян. Надеюсь, что идущая на спад пандемия нам позволит это качество жизни сохранить и развивать. Владимир Теодорович – светило, звезда, маэстро, которого мы рады приветствовать в Мурманской области, в нашей замечательной филармонии», – прокомментировал событие глава региона.

Мурманская публика оказала Владимиру Спивакову и его музыкантам тёплый приём. Каждый номер программы зал неизменно встречал овацией.

По окончании концерта Андрей Чибис, поднявшись на сцену, лично поблагодарил Владимира Спивакова и участников оркестра за прекрасный вечер.

«Благодарю Вас, Владимир Теодорович, и замечательных, удивительных музыкантов за те эмоции, которые вы дарите нашим жителям! Все три дня были аншлаги. Огромное вам спасибо и низкий поклон!» – сказал губернатор, вручая маэстро традиционный подарок – цветы.

В свою очередь, Владимир Спиваков выразил признательность заполярным слушателям.

«Чем дальше на север России мы двигаемся, тем теплее люди. Эти концерты останутся у нас в памяти, потому что мы увидели здесь потрясающих людей, потрясающе искреннюю публику. А искренность - это откровение сердца», – отметил знаменитый дирижёр.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершением вечера стало неформальное общение главы области с почётными гражданами города, в том числе, с директором Мурманской филармонии, Заслуженным работником культуры России Викторией Чачиной. Руководитель главного «храма музыки» региона получила из рук Андрея Чибиса награду – Почётную грамоту губернатора Мурманской области.