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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.24 10:15

«Спасибо за любовь к родному городу и нашей Мурманской области», – губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Апатитов

1 октября в рамках рабочей поездки в Апатиты губернатор Андрей Чибис провёл традиционную встречу с жителями. Встреча началась не с вопросов, а с пожеланий здоровья главе региона. Андрей Чибис тепло поблагодарил апатитчан за неравнодушие и слова поддержки.

Затем жители активно включились в диалог. Они выразили благодарность главе региона за внимание к их муниципалитету, в частности, за благоустройство территорий, а также новый современный и комфортный общественный транспорт.

Жителей волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и дворов, уличного освещения, ремонта социальных объектов. Андрей Чибис поручил главе администрации Апатитов Николаю Бове взять на контроль адресные обращения граждан. Также губернатор напомнил, что Президент России Владимир Путин одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области, в числе которых есть и мастер-план Кировско-Апатитской агломерации. В числе важнейших проектов – развитие филиала МАУ и Арктического научно-технологического кластера на базе КНЦ РАН, развитие горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр», создание федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд страны. При этом мастер-план, а также стратегический план «На Севере – жить» предусматривают и вопросы ремонта дорог и социальных объектов, благоустройства общественных территорий.

Апатитчане заинтересовались внедрением и других масштабных проектов для развития региона, в частности, производством сырья для литий-ионных батарей.

«В рамках рабочего визита в Мурманскую область первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров поддержал несколько ключевых проектов для дальнейшего развития нашего региона, среди которых и этот. Компания «Полярный литий» намерена реализовать проект освоения Колмозерского литиевого месторождения – крупнейшего в России, расположенного в Ловозерском районе. Для размещения производства рассматривали Казань, Москву, но мы добились того, чтобы оно было размещено в Мурманской области, в Мончегорске. По сути, здесь появится новое производство, а значит, новые профессиональные компетенции, которые смогут обеспечить будущее ребят, которые сегодня живут и учатся в регионе, в том числе, в апатитском филиале МАУ», – отметил Андрей Чибис.

На встрече был задан вопрос об ограничении работы алкомаркетов и борьбе с пьянством. Губернатор подчеркнул, что статистику повышенного потребления алкоголя в Кировске и Апатитах делают туристы, – увеличение потока отдыхающих неизбежно влечёт за собой увеличение и приобретения спиртных напитков в магазинах и кафе. Также Андрей Чибис напомнил, что по его инициативе в регионе приняты законы об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах, а также так называемых «наливаек», – они вступят в силу 1 марта 2025 года. В регионе предпринимаются большие усилия по вовлечению граждан всех возрастов в занятия спортом. Также снижению алкоголизации призван способствовать проект «Работа рядом», – школьники, студенты, взрослые люди могут получить временную работу по благоустройству городских территорий и проводить время с пользой, получая при этом деньги. 

Глава региона тепло поблагодарил всех, кто нашёл время и пришёл во Дворец культуры имени В.К. Егорова, чтобы поделиться насущными заботами.

«Вижу, что ваш город с каждым годом становится лучше. Всё это благодаря вам – жителям с активной гражданской позицией. Благодарю вас за поддержку, – она по-настоящему дорогого стоит. Спасибо вам за любовь к своему родному городу и нашей Мурманской области», – сказал, завершая встречу, Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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