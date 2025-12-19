Спасибо за решительность и профессионализм: в преддверии Дня спасателя Андрей Чибис поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил на торжественном собрании, посвященном Дню спасателя Российской Федерации и 35-й годовщине со дня образования МЧС России.

Глава региона отметил особую значимость работы спасателей и пожарных для безопасности жителей Мурманской области, поблагодарил за готовность, в любой момент прийти на помощь, зачастую с риском для собственной жизни.

«Это единая, действительно очень чёткая и слаженная система. И я искренне хочу сказать вам спасибо за ваш профессионализм и вашу решительность. Особенно впечатляют результаты учений, которые проходят на территории Мурманской области. И каждый раз гордость берёт, когда видишь, насколько чётко и слаженно отрабатываются все возможные риски и угрозы. Как пример – недавние учения, связанные с отработкой потенциальных рисков на Кольской атомной станции. В этот торжественный вечер я хочу от всего сердца поблагодарить вас за вашу службу, за профессионализм, за ту самую силу характера. Ведь шагнуть в огонь — это главное, что может быть, но способен на это не каждый», – сказал Андрей Чибис.

Во время церемонии награждения глава региона вручил шестикласснику Озару Ковалёву Памятную медаль Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» и Благодарственное письмо губернатора родителям за достойное воспитание сына. Летом 2024 года Озар спас на Семёновском озере тонувшую девочку. Школьник учится в мурманской школе №5, увлекается спортом, а его поступок стал примером настоящей гражданской ответственности и смелости, не зависящей от возраста.

Также Андрей Чибис вручил Почётный знак Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» и благодарственные письма главы региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559173/#&gid=1&pid=44