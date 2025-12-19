В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.25 21:00

Спасибо за решительность и профессионализм: в преддверии Дня спасателя Андрей Чибис поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил на торжественном собрании, посвященном Дню спасателя Российской Федерации и 35-й годовщине со дня образования МЧС России.

Глава региона отметил особую значимость работы спасателей и пожарных для безопасности жителей Мурманской области, поблагодарил за готовность, в любой момент прийти на помощь, зачастую с риском для собственной жизни.

«Это единая, действительно очень чёткая и слаженная система. И я искренне хочу сказать вам спасибо за ваш профессионализм и вашу решительность. Особенно впечатляют результаты учений, которые проходят на территории Мурманской области. И каждый раз гордость берёт, когда видишь, насколько чётко и слаженно отрабатываются все возможные риски и угрозы. Как пример – недавние учения, связанные с отработкой потенциальных рисков на Кольской атомной станции. В этот торжественный вечер я хочу от всего сердца поблагодарить вас за вашу службу, за профессионализм, за ту самую силу характера. Ведь шагнуть в огонь — это главное, что может быть, но способен на это не каждый», – сказал Андрей Чибис.

Во время церемонии награждения глава региона вручил шестикласснику Озару Ковалёву Памятную медаль Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» и Благодарственное письмо губернатора родителям за достойное воспитание сына. Летом 2024 года Озар спас на Семёновском озере тонувшую девочку. Школьник учится в мурманской школе №5, увлекается спортом, а его поступок стал примером настоящей гражданской ответственности и смелости, не зависящей от возраста.

Также Андрей Чибис вручил Почётный знак Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» и благодарственные письма главы региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559173/#&gid=1&pid=44

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 5 серия (18+)01:00Концерт Сергея Трофимова«Юбилейный вечер 50» (16+)03:20«Медленное ТВ-Камин"
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,00% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавляет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»