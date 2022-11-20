Сказочные заработки, или Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке?Людям скучно на Земле: ракета «Артемида» отправлена к Луне, а книга Гиннесса в поисках суперспособностей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.22 15:00

Спасибо за украшение города, дети рады - Кировск готовится к встрече Нового года

В прошедшую пятницу в театральном дворике приступили к установке зимней горки, а в субботу в районе центральной площади Кировска начался монтаж новогодней ёлки. Подрядчики планируют завершить работы по монтажу и украшению символа Нового года до конца следующей недели.

Уходящая неделя в Кировске проходит под знаком «Хибинской гонки». Соревнования на лыжном стадионе «Тирвас» получились яркими и запоминающимися. Но жаркие спортивные баталии не мешают администрации города начать подготовку к самому главному празднику в конце года – Новому году.

В прошедшую пятницу в театральном дворике приступили к установке зимней горки, а в субботу в районе центральной площади Кировска начался монтаж новогодней ёлки. Подрядчики планируют завершить работы по монтажу и украшению символа Нового года до конца следующей недели.

Отметим, что новая конструкция появилась в Кировске благодаря областному гранту. Высота ёлочки 16 метров. В комплект входят украшения. Рядом установят световую конструкцию «На Севере жить».

Как сообщает на vk.com/tvoy_kirovsk глава администрации Кировска Юрий Кузин, «ёлочки традиционно установят в посёлках, в микрорайоне Кукисвучорр и других микрорайонах Кировска. Город украшают к Новому году, чтобы порадовать жителей, особенно самых юных кировчан!».

И первые положительные отклики от жителей города не заставили себя ждать (пунктуация и орфография оригинала):

Виктория Крюкова: «Спасибо, ждём нарядную красавицу! Хочется уже новогоднего настроения! В прошлом году красотища была на Курортном бульваре и в городе, очень красивые световые композиции стояли, просим повторения».

Людмила Новикова: «Сегодня проезжала в районе площади и увидела, что начались работы по установке новогодней ёлки… ещё и ёлка не установлена, а чувство какой-то внутренней радости появилось, хоть я, далеко не ребёнок!!! А дети как будут рады!!!».

Олеся Савохина: «Сегодня с детьми гуляли увидели, что ёлочку собираются ставить. И настроение стало лучше, Новый год скоро!! Спасибо за украшение города, дети рады))».

 

Фото и видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267175%2Falbum-148376343_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северный экономический район глазами Мурманскстата
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)17:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Сказочные заработки, или Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты Госдумы решили защитить права жителей местностей, по которым не проходит железная дорога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика