Спасибо за украшение города, дети рады - Кировск готовится к встрече Нового года

В прошедшую пятницу в театральном дворике приступили к установке зимней горки, а в субботу в районе центральной площади Кировска начался монтаж новогодней ёлки. Подрядчики планируют завершить работы по монтажу и украшению символа Нового года до конца следующей недели.

Уходящая неделя в Кировске проходит под знаком «Хибинской гонки». Соревнования на лыжном стадионе «Тирвас» получились яркими и запоминающимися. Но жаркие спортивные баталии не мешают администрации города начать подготовку к самому главному празднику в конце года – Новому году.

В прошедшую пятницу в театральном дворике приступили к установке зимней горки, а в субботу в районе центральной площади Кировска начался монтаж новогодней ёлки. Подрядчики планируют завершить работы по монтажу и украшению символа Нового года до конца следующей недели.

Отметим, что новая конструкция появилась в Кировске благодаря областному гранту. Высота ёлочки 16 метров. В комплект входят украшения. Рядом установят световую конструкцию «На Севере жить».

Как сообщает на vk.com/tvoy_kirovsk глава администрации Кировска Юрий Кузин, «ёлочки традиционно установят в посёлках, в микрорайоне Кукисвучорр и других микрорайонах Кировска. Город украшают к Новому году, чтобы порадовать жителей, особенно самых юных кировчан!».

И первые положительные отклики от жителей города не заставили себя ждать (пунктуация и орфография оригинала):

Виктория Крюкова: «Спасибо, ждём нарядную красавицу! Хочется уже новогоднего настроения! В прошлом году красотища была на Курортном бульваре и в городе, очень красивые световые композиции стояли, просим повторения».

Людмила Новикова: «Сегодня проезжала в районе площади и увидела, что начались работы по установке новогодней ёлки… ещё и ёлка не установлена, а чувство какой-то внутренней радости появилось, хоть я, далеко не ребёнок!!! А дети как будут рады!!!».

Олеся Савохина: «Сегодня с детьми гуляли увидели, что ёлочку собираются ставить. И настроение стало лучше, Новый год скоро!! Спасибо за украшение города, дети рады))».

Фото и видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267175%2Falbum-148376343_00%2Frev