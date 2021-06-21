СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно

В столице российской Арктики, городе-герое Мурманске у причалов 35-го судоремонтного завода высятся ажурные опоры самоподъёмной буровой установки, которая носит символическое название «Арктическая». Здесь эта СПБУ, находящаяся в оперативном управлении ООО «Газпром флот», готовится к новому буровому сезону. Знаменита она не только своим названием. «Арктическая» – единственная в России самоподъемная буровая установка, построенная в постсоветский период на отечественных предприятиях.

Строились ледостойкие, полупогружные, стационарные, но частично они собирались за рубежом. А вот «Арктическая» была создана полностью, как говорят на флоте, «от киля до клотика», российскими корабелами – на северодвинском СРЗ «Звёздочка».

Автору этой публикации доводилось ранее бывать на СПБУ «Арктическая», знакомиться с её оборудованием и экипажем.

Что имели – не сохранили

По оценке американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», на начало марта 2021 года в мире насчитывалось 1270 буровых установок. Количество действующих морских буровых платформ значительно меньше.

По некоторым оценкам их 497. Что касается нашей страны, то она располагает 20-ю морскими буровыми платформами, работающими на шельфе, из которых:

• 10 морских ледостойких стационарных платформ (на сахалинском шельфе работают «Моликпак», «ПильтунАстохская-Б», «Лунская-А», «Беркут», «Орлан», на Каспии три ЛСП, Д-6 на Балтике, «Приразломная» в Печорском море);

• семь самоподъемных буровых установок;

• две полупогружных;

• одно буровое судно.

Причём практически все они, за исключением СПБУ «Арктическая», построены или за границей, или еще в СССР, а достраивались уже в России (например, СПБУ «Мурманская» – на Выборгском судостроительном заводе). ППБУ и СПБУ создавались в кооперации с японскими и корейскими компаниями.

К сожалению, отечественные компании могут пока что строить только основания нефтяных платформ, а вот жилые модули, буровые комплексы, устройства отгрузки, энергетические системы – импортного производства. И разговоры об импортозамещении на данный момент остаются разговорами. А потребность в отечественных платформах имеется, причём ситуацию обостряют санкции, запрещающие использовать иностранные морские буровые платформы на российском шельфе.

Результат этого налицо. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал в интервью телеканалу «Россия 24» 23 августа 2019 года: «Россия сегодня, скажем так, не очень преуспевает на шельфовом треке. За последние годы у нас на шельфе пробурено пять скважин, тогда как в Норвегии – 345, в Великобритании – 99».

Тогда же он подчеркнул: «… если мы ещё лет 10-15-20 без действия просидим на шельфовых запасах, то уже при наших детях или внуках эти запасы перестанут быть востребованы. Нефть и газ нужны миру сейчас, в краткосрочном и каком-то среднесрочном периоде. Да, значение нефти и газа в качестве сырья для химической промышленности в ближайшем будущем сохранится, только речь будет идти совершенно о других объёмах».

Суммарные ресурсы углеводородного сырья Арктической зоны России оцениваются в 258 млрд тонн условного топлива. Это составляет 60% запасов нефти и газа в России. В то же время, неразведанный потенциал Арктики составляет более 90% на шельфе и более 50% на суше. Но если с проведением буровых работ, добычей нефти и газа на суше дела обстоят в целом благополучно, то с буровыми работами на шельфе арктических морей все гораздо сложнее из-за отсутствия морских буровых установок.

Вчера и сегодня

Интерес к разработке морских ресурсов углеводородного сырья проявился в нашей стране в конце 1960-х годов. Именно тогда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О континентальном шельфе СССР», который устанавливал суверенные права государства на разведку и эксплуатацию нефти и газа на море.

При этом СССР создавал на своих предприятиях морские буровые платформы. Первые из них – СПБУ серии «Бакы» – были построены в 1975 году (всего было создано 10 таких платформ). На Выборгском судостроительном заводе была разработана серия ППБУ «Шельф», выпуск которых был налажен в Астрахани. Из 10 ППБУ, построенных в 1978-1991 годах, три работали на арктическом шельфе. Выборгские корабелы построили СПБУ «Мурманская».

В структуре Мингеологии появилось несколько подразделений, специализировавшихся на морском бурении. В 1978 году все полномочия по работам на шельфе были переданы в Мингазпром, в структуре которого был создан главк «Главморнефтегаз». В его состав входили «Сахалинморнефтегазпром», «Каспморнефтегазпром», «Кубаньморнефтегазпром», «Калининградморнефтегазпром», «Черноморнефтегазпром» и «Арктикморнефтегазразведка».

К середине 1980-х годов в «Главморнефтегаз» входило уже свыше 30 предприятий, имевших более 500 плавтехредств. Самоподъёмные и полупогружные буровые установки строились на Выбргском и Астраханском судостроительных объединениях, а также за рубежом.

Самой мощной организацией был «Сахалинморнефтегаз», в который вошла Дальневосточная морская нефтегазоразведочная экспедиция глубокого бурения, созданная в 1976 году. Вначале она имела в своём составе СПБУ «Боргстен Долфин» и ППБУ «Хакурю 2» и «Хакурю 4». Затем она получила ещё ряд СПБУ: «Оха» (построена в 1980 году), «Эхаби» (1984), «Курильская» (1993) и «Сахалинская» (1985), а также ППБУ «Шельф 6» и буровое судно «Анатолий Мирчинк». Все они пробурили десятки разведочных и добычных скважин. Кроме этого были два десятка ТБС «Нефтегаз», НИС «Академик Губкин», «Академик Сельский», «Академик Крепс», «Искатель-4», ледокольно-спасательное судно, плавкраны, полупогружное судно «Трансшельф».

И все это богатство (в том числе и СПБУ, так необходимые для проведения геологоразведочных работ) перешло «Роснефти», которой тогда руководил Сергей Богданчиков, и было продано за бесценок иностранным компаниям. Несколько позже, проданная ранее СПБУ «Сахалинская», только уже под другим названием, использовалась для бурения скважин на сахалинском шельфе. Стоимость суточной аренды была очень высокой, но приходилось платить за то, что в своё время принадлежало нашей стране.

Также в рабочем состоянии были проданы ледокольноспасательное судно «Деймос», буксировочные суда снабженцы «Нефтегаз», полупогружное судно «Трансшельф», буровое судно «Михаил Мирчинк».

Думается, в нынешних условиях все эти буровые установки и суда обеспечения очень пригодились бы и на арктическом, и на дальневосточном шельфе для самой «Роснефти».

Сегодня реальные возможности проводить буровые работы на арктическом шельфе имеет лишь «Газпром» в лице своей дочерней компании ООО «Газпром флот», у которой в оперативном управлении находятся ППБУ «Полярная Звезда», «Северное Сияние», СПБУ «Амазон» и «Арктическая».

Медленное возрождение

К сожалению, наработки советского периода были утрачены. Потребовались значительные усилия, чтобы на северодвинских предприятиях создать СПБУ «Арктическая» и МЛСП «Приразломная».

В сентябре 2003 года «Роснефть» ввела в строй буровое судно «Исполин», созданное на базе кранового судна для работы на каспийском шельфе. Операции по переоборудованию выполнил астраханский судостроительный завод «Красные баррикады».

Конечно же, такого количества ППБУ и СПБУ явно недостаточно. Ведь «Газпром» имеет 68 лицензий на шельфе, «Роснефть» – 48, ЛУКОЙЛ – 10, «Газпром нефть» – пять.

Заслуживает уважения опыт ЛУКОЙЛа по строительству морских буровых установок на отечественных предприятиях. Это не только МЛСП Д-6 для работы на шельфе Балтийского моря. В 2013 году на Астраханском судостроительном производственном объединении ООО «АСПО» была собрана из модулей, доставленных из ОАЭ, СПБУ «Нептун», предназначенная для работы на Каспии. Здесь же собрана СПБУ «Меркурий».

Использует ЛУКОЙЛ и СПБУ «Астра», бывшую норвежскую буровую платформу, прошедшую модернизацию на астраханском предприятии «Красные баррикады».

Для добычи нефти на месторождении Ракушечное (переименованное в месторождение им. В.И. Грайфера) строится ледостойкая стационарная платформа. В 2021 году на уже установленные опорные блоки будут смонтированы верхнее строение и жилой модуль.

Для месторождения им. Юрия Корчагина на верфи «Астраханский корабел» была построена ледостойкая стационарная платформа. На месторождении им. Владимира Филановского также установлена ледостойкая стационарная платформа и блок-кондуктор.

Удастся ли вернуть утраченное?

Хочется верить, что утраченные компетенции удастся восстановить и Россия сама сможет строить морские буровые установки для работы на шельфе. Наша страна обречена на это. Её берега омываются 12 морями, принадлежащими бассейнам трёх океанов – Атлантического (Балтийское, Чёрное, Азовское моря), Северного Ледовитого (Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), Тихого (Берингово, Охотское, Японское) и бессточного Каспийского моря, а территория морского шельфа превышает 6 млн кв. км, что равняется почти двум территориям Индии.

Наша страна имеет огромный экономический и научно-технический потенциал, свой судостроительный комплекс.

Но морские буровые платформы не строятся не только потому, что мы не можем этого делать. Руководители нефтегазовых компаний понимают, что из-за замерзающих зимой морей и слишком непродолжительного бурового сезона и СПБУ, и ППБУ будут простаивать девять месяцев в году, принося одни убытки. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять – в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов проводить буровые работы можно лишь в июле-сентябре.

Осознавая, что заказов на морские буровые платформы ждать не приходится, отечественные конструкторы и инженеры особо и не напрягаются…

В СССР морские буровые платформы и их экипажи содержало государство, а вот сегодня частным компаниям делать это невыгодно, проще взять в аренду на пару месяцев иностранную морскую буровую платформу для проведения разведочного бурения. Поэтому на повестку дня должны выйти разработка и производство подводных добычных комплексов, которые можно использовать в арктических морях, большую часть года покрытых льдом.

В начале августа 2012 года тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что к 2030 году на арктическом шельфе планируется добывать 66,2 млн тонн нефти и 230 млрд куб. метров газа.

Предполагалось направить около 10 трлн рублей на создание соответствующей инфраструктуры, провести геологоразведку на шельфе арктических морей, сформировать целую отрасль по производству буровых и добывающих платформ, танкеров и газовозов ледового класса. До 2030 года планировалось создать 254 судна для освоения шельфа.

Речь шла о 34 платформах, 27 научных кораблях, 35 танкерах, 23 газовозах, 20 ледоколах, 90 судах обеспечения и 25 судах для монтажных и подводных работ. Но планы во многом остались лишь планами.

Ранее сообщалось, что только «Роснефть» до 2020 года планировала инвестировать в геологоразведочные работы 373 млрд рублей. Однако для этих целей приходится арендовать морские буровые платформы. Понятно, что обходится эта аренда недешево.

Первая в России

Сегодня признанный лидер в сфере выполнения геологоразведочных работ на арктическом шельфе – «Газпром флот». На его счету 76 скважин, девять открытых месторождений, позволивших увеличить запасы углеводородного сырья на 2 млрд тонн условного топлива.

В буровых работах на шельфе арктических, Балтийского и Охотского морей ООО «Газпром флот» использует весь парк своих буровых установок: ППБУ «Полярная Звезда» и «Северное Сияние», СПБУ «Арктическая» и «Амазон». В буровом сезоне 2020 года ППБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние» завершили строительство эксплуатационно-направленных скважин СК9 и СК19 до кровли продуктового горизонта, а после перебазирования выполнили работы по строительству скважин СК3 и СК8. Все работы были осуществлены с опережением графика.

СПБУ «Амазон» в июле была перебазирована в Мурманск для проведения на ней планового ремонта и обслуживания оборудования. Продолжались работы по техническому обслуживанию и на СПБУ «Арктическая», которая готовится к новому буровому сезону 2021 года. Вот о ней и пойдёт речь.

СПБУ «Арктическая» была построена Северодвинским судоремонтным заводом «Звёздочка» в 2011 году. С 28 ноября 2011-го до 2014 года она достраивалась на 35-м СРЗ в Мурманске. Установка предназначена для бурения разведочных и эксплуатационных скважин глубиной до 6500 метров при глубине моря от 7 до 100 метров . Наличие кантеливера даёт возможность, не перемещая СПБУ, бурить до 12 скважин.

Мощный верхний привод облегчает процесс бурения. Рабочее место бурильщика размещено в пожаро- и взрывобезопасной кабине с микроклиматом. Управление осуществляется джойстиками, а необходимая информация выводится на мониторы и циферблаты. В двух шагах от рабочего кресла – пульт противовыбросового оборудования, предназначенного для перекрытия скважины при появлении аномально высокого внутрипластового давления. На устье скважины установлено специальное устройство – превентор, куда и поступит сигнал с пульта ПВО, чтобы не допустить выброса газа. За работой узлов и механизмов буровой установки бурильщик может наблюдать не только по приборам и компьютеру, но и с помощью пяти видеокамер.

СПБУ «Арктическая» может эксплуатироваться при высоте волн до 18 метров и скорости ветра до 46 метров в секунду.

Обеспечивается буксировка СПБУ при высоте волн в 6 метров и скорости ветра до 23 метра в секунду. «Арктическая» остается на плаву при затоплении любого одного отсека. При опущенных на 31,5 метра опорах от положения попоходному она может осуществлять штормовой дрейф при высоте волн 12 метров и скорости ветра 32,7 метра в секунду.

На СПБУ имеются три дизель-генератора Коломенского завода мощностью по 2 тыс. киловатт каждый, которые обеспечивают все узлы и механизмы буровой установки при работе на точке бурения. Есть ещё аварийный дизель-генератор в 245 киловатт и два стояночных дизеля по 350 киловатт каждый.

Главный пост управления СПБУ, где располагается капитан, совмещен с судовым вертолетным командным пунктом и блоком помещений радиосвязи, навигации и трансляции.

На СПБУ по левому и правому борту имеются средства спасения – катера и спасательные плоты для 100% экипажа.

Каждому члену экипажа положен гидрокостюм и спасательный жилет. На эвакуацию всего экипажа отводится не более семи минут. К слову, стоимость гидрокостюма начинается от 110 тысяч рублей за штуку. Без наличия этих спасательных средств получить разрешение Российского морского регистра просто невозможно.

Для экипажа и представителей сервисных компаний (а это в общей сложности около 90 человек) на СПБУ созданы приличные условия для работы и отдыха. В жилом модуле размещены одно- и двухместные каюты, санитарно-гигиенические и бытовые помещения, столовая, зал для проведения видеоконференций, салон отдыха, камбуз, медицинский блок и блок прачечной. Есть здесь и две опреснительные установки производительностью 25 тонн воды в сутки каждая.

На СПБУ «Арктическая» обеспечен нулевой сброс отходов в море. Станция сточных вод осуществляет 100-процентную очистку и обеззараживание технических вод. Оставшиеся твёрдые частицы собираются в специальную цистерну и сдаются на берегу.

СПБУ – сосредоточие сложнейшей техники, которую абы кому не доверишь. Но, сразу же отмечу, специалисты здесь подобрались высококлассные, имеющие огромный опыт работы. Их труд высоко оценило государство. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» в 2018 году были награждены бурильщики СПБУ «Арктическая» Николай Земляков, Сергей Лысенко и машинист буровой установки Николай Зиновьев. Ранее, в 2017 году, аналогичной награды удостоены бурильщики полупогружных буровых установок Сергей Харахоркин и Владимир Сухоруков, а в 2020 году бурильщик СПБУ «Амазон» Василий Петренко.

Место работы – везде, где нужно

СПБУ «Арктическая» после ввода в строй ударно потрудилась по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» на шельфе Балтийского моря, построив с 2014 по 2017-й годы восемь скважин. Персонал СПБУ успешно справился с поставленными задачами, выполняя их в срок и с высоким качеством. Да и техника не подвела, показав себя с лучшей стороны.

За все время выполнения буровых работ на Балтике к персоналу не было никаких претензий со стороны отечественных и зарубежных природоохранных организаций. Не случайно СПБУ «Арктическая» награждена генеральным директором ООО «Газпром флот» Юрием Шамаловым Почётной грамотой как лучший трудовой коллектив среди плавтехсредств ООО «Газпром флот» по итогам работы за 2017 год.

После работы на Балтике «Арктическая» находилась на отстое в порту Усть-Луга, откуда на судне-перевозчике «ХiangHeKou» отправилась в Сингапур на судоверфь «Keppell», где на ней по контракту с генеральным подрядчиком, компанией «SOEPL», были выполнены ремонтные работы на судовом, буровом, электротехническом оборудовании, осуществлено докование и покраска корпуса.

Здесь на СПБУ «Арктическая» выполнялись работы по подготовке под класс Морского регистра. По завершению ремонта в Сингапуре, который продолжался с ноября 2017 года по март 2018 года, установка была на судне-перевозчике «Альбатрос» доставлена в Мурманск и во время сезона 2018 года выполнила буровые работы в Карском море на месторождении Нярмейское по заказу ООО «Газпром геологоразведка». Это был сложный буровой сезон, хотя в Арктике простых не бывает по определению.

С самого начала не повезло с погодой и ледовой обстановкой в Карских воротах, из-за чего откладывались сроки буксировки на точку бурения. Тем не менее, несмотря на поздние сроки начала работ, буровики справились с поставленной задачей, построив скважину Нярмейская глубиной 2150 метров . И в середине ноября 2018 года «Арктическая» вернулась в Кольский залив, чтобы начать подготовку к новому буровому сезону 2019 года.В его ходе по заказу ООО «Газпром геологоразведка» была построена скважина Скуратовская №1 на шельфе Карского моря. Открытое месторождение, которое «Газпром» назвал «75 лет Победы», имеет извлекаемые запасы в объеме более 200 млрд куб. метров газа. В результате испытания скважины был получен приток газа дебитом 746 тысяч куб метров в сутки.

В ходе бурового сезона 2021 года СПБУ «Арктическая» построит вторуюпоисково-разведочную скважину на Скуратовской площади. А пока экипаж установки готовится к новому буровому сезону.

Не останутся без работы и полупогружные буровые установки «Полярная звезда» и «Северное сияние». Но если первая из них будет работать на шельфе Сахалина, то вторая – на шельфе Карского моря, куда она будет доставлена летом 2021 года. А уж на арктическом шельфе работа для ППБУ «Северное сияние» найдется.

ЮРИЙ БАНЬКО.

«Нефтегазовая вертикаль», №11-12/2021