Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 14:00
СПБУ «Арктическая» прибыла в порт Мурманск для подготовки к зимнему периоду эксплуатации
Самоподъёмная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» после строительства разведочной скважины на Скуратовской площади в Карском море прибыла в порт Мурманск.
Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром флот», после подведения итогов бурового сезона запланированы мероприятия по подготовке узлов и механизмов к зимнему периоду эксплуатации СПБУ.
СПБУ «Арктическая» предназначена для разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 6500 метров при глубине моря от 7 до 100 метров.
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