СПБУ «Арктическая» прибыла в порт Мурманск для подготовки к зимнему периоду эксплуатации

Самоподъёмная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» после строительства разведочной скважины на Скуратовской площади в Карском море прибыла в порт Мурманск.

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром флот», после подведения итогов бурового сезона запланированы мероприятия по подготовке узлов и механизмов к зимнему периоду эксплуатации СПБУ.

СПБУ «Арктическая» предназначена для разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 6500 метров при глубине моря от 7 до 100 метров.