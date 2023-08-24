Специалист Кольской АЭС стала победителем в конкурсе профессионального мастерства «Лучший в раскрытии потенциала сотрудников»

22 августа в Нижнем Новгороде в рамках слёта тренеров атомной отрасли были подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший в раскрытии потенциала сотрудников», участие в котором приняли 117 предприятий Госкорпорации «Росатом».

Конкурс проводился в три этапа по двум номинациям: «Лучший тренер» и «Лучший разработчик обучающих программ и продуктов». Специалист по связям с общественностью Кольской АЭС Александра Морозова завоевала первое место в номинации «Лучший разработчик обучающих программ и продуктов». Александра представила программу креативного семинара по культуре безопасности для молодых сотрудников предприятий.

«Семинар нацелен на поколение Y (родившиеся с 1981 по 1996 год) и Z (родившиеся с 1997 по 2012 год). Программа креативного семинара – это возможность для молодёжи проявить себя, сделать собственный продукт, внести свой вклад в безопасность. Курс содержит в себе как теоретическую, так и практическую части. Интересно, что в качестве лекторов выступают молодые специалисты разных цехов предприятия, которые полностью погружены в тему культуры безопасности», – отметила Александра Морозова.

Конкурс «Лучший в раскрытии потенциала сотрудников» проводится с целью повышения вовлечённости и уровня компетентности внутренних тренеров, повышения статуса старших тренеров, формирования отраслевого сообщества экспертов, создающих обучающие продукты, обмена лучшими отраслевыми практиками обучения.

Финалисты конкурса смогут стать участниками передовых проектов отрасли и пройти профильное обучение.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Фото предоставило управление информации и общественных связей Кольской АЭС.