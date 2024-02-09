Специалист Кольской АЭС вошёл в число лучших работников по охране труда концерна «Росэнергоатом» за 2023 год

Начальнику цеха по обращению с радиоактивными отходами Кольской АЭС Славе Авезниязову присвоено звание «Лучший работник охраны труда АО «Концерн Росэнергоатом» по итогам работы за 2023 год. Конкурс проводился среди сотрудников электроэнергетического дивизиона, добившихся лучших показателей в сфере безопасности на производстве.

Конкурсная комиссия под председательством генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Шутикова оценивала претендентов по следующим критериям: снижение или поддержание стабильно низкого уровня травматизма в подразделениях, эффективный контроль за соблюдением требований безопасности, внедрение мероприятий по совершенствованию системы охраны труда на предприятии.

Слава Авезниязов руководит цехом по обращению с радиоактивными отходами заполярной АЭС с 2010 года. Под его контролем был реализован ряд мероприятий, направленных на совершенствование системы обеспечения средствами индивидуальной защиты персонала в зоне контролируемого доступа. Возглавляемое Славой Ренатовичем подразделение неоднократно становилось призером станционного конкурса «Лучшее подразделение Кольской АЭС по охране труда», а в 2022 году стало его победителем.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, цех по обращению с радиоактивными отходами отвечает за дезактивацию оборудования, обеспечение санитарно-пропускного режима на АЭС, выдачу персоналу спецодежды и средств индивидуальной защиты, переработку радиоактивных отходов. При непосредственном участии Славы Ренатовича в 2006 году был введён в эксплуатацию единственный в России комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, где впервые в промышленном масштабе применили уникальную технологию — ионоселективную сорбцию, позволяющую сократить количество РАО более, чем в 100 раз.

Предприятия ГК «Росатом» за последний год добились существенных успехов в достижении технологического суверенитета. Кольская АЭС непрерывно вкладывается в новые проекты и технологии, находит решения существующих проблем, разрабатывает инновационные продукты.

За производственные успехи Слава Авезниязов награждён серебряной медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» и медалью «За заслуги в развитии концерна Росэнергоатом» III степени.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.