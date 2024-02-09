5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьяненияВ рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Туломе появились первые зеркальные дома
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 16:30

Специалист Кольской АЭС вошёл в число лучших работников по охране труда концерна «Росэнергоатом» за 2023 год

Начальнику цеха по обращению с радиоактивными отходами Кольской АЭС Славе Авезниязову присвоено звание «Лучший работник охраны труда АО «Концерн Росэнергоатом» по итогам работы за 2023 год. Конкурс проводился среди сотрудников электроэнергетического дивизиона, добившихся лучших показателей в сфере безопасности на производстве.

Конкурсная комиссия под председательством генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Шутикова оценивала претендентов по следующим критериям: снижение или поддержание стабильно низкого уровня травматизма в подразделениях, эффективный контроль за соблюдением требований безопасности, внедрение мероприятий по совершенствованию системы охраны труда на предприятии.

Слава Авезниязов руководит цехом по обращению с радиоактивными отходами заполярной АЭС с 2010 года. Под его контролем был реализован ряд мероприятий, направленных на совершенствование системы обеспечения средствами индивидуальной защиты персонала в зоне контролируемого доступа. Возглавляемое Славой Ренатовичем подразделение неоднократно становилось призером станционного конкурса «Лучшее подразделение Кольской АЭС по охране труда», а в 2022 году стало его победителем.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, цех по обращению с радиоактивными отходами отвечает за дезактивацию оборудования, обеспечение санитарно-пропускного режима на АЭС, выдачу персоналу спецодежды и средств индивидуальной защиты, переработку радиоактивных отходов. При непосредственном участии Славы Ренатовича в 2006 году был введён в эксплуатацию единственный в России комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, где впервые в промышленном масштабе применили уникальную технологию — ионоселективную сорбцию, позволяющую сократить количество РАО более, чем в 100 раз.

Предприятия ГК «Росатом» за последний год добились существенных успехов в достижении технологического суверенитета. Кольская АЭС непрерывно вкладывается в новые проекты и технологии, находит решения существующих проблем, разрабатывает инновационные продукты.

За производственные успехи Слава Авезниязов награждён серебряной медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» и медалью «За заслуги в развитии концерна Росэнергоатом» III степени.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в леспроме по итогам 2023 года - версия hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
-Правовая консультация (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Личный финансовый учёт ведут 3 из 4 россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар теряет почти 37 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Ассоциация управляющих организаций и Фонд капитального ремонта Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика