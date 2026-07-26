Специалист Мурманского областного театра кукол — в финале Национального чемпионата творческих компетенций «ArtMasters»

Инженер-конструктор кукол и персонажей, художник-технолог Мурманского областного театра кукол Юлиана Филипова стала финалисткой Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters» в компетенции «Сценограф». Из 50 участников со всей страны в финал прошли десять сильнейших.

«ArtMasters» — один из самых престижных национальных конкурсов в сфере креативных индустрий. В рамках компетенции «Сценограф» участники разрабатывали художественное решение спектакля от эскиза до 3D-визуализации и презентовали свои идеи перед экспертами. Юлиана успешно защитила практический проект и получила высокую оценку жюри. Уже в августе в Москве состоится финал, где определят трех победителей. Лауреаты получат денежные гранты и стажировки в ведущих учреждениях культуры страны.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, выход в финал «ArtMasters» — это личный успех талантливой северянки и признание уровня мурманских творческих специалистов на федеральном уровне. И это не случайно: Юлиана не просто создаёт кукол для спектаклей театра, но и постоянно делится опытом — читает лекции о синтезе театрального искусства и технологий.

Фото (личный фотоархив Юлианы ФИЛИПОВОЙ): https://gov-murman.ru/info/news/571661/#&gid=1&pid=1