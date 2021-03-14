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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.21 09:00

Специалист Мурманской областной научной библиотеки стал лауреатом федерального проекта «Голос поколения»

Заведующий отделом развития и внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки Артур Фортес представил регион на заключительном мероприятии федерального проекта «Голос поколения». Он подготовил собственный кейс по вовлечению специалистов в работу с молодежью с помощью современных технологий.

Образовательная программа «Голос поколения» позволила углубить знания специалистов в сфере молодежной политики и управленческой деятельности, изучить принципы креативного менеджмента и испытать на себе современные научные достижения: геймификацию и нейротехнологии.

Знания, полученные в рамках проекта «Голос поколения», будут активно применяться на практике в деятельности библиотеки – одного из флагманов среди культурных учреждений региона, организующих работу с молодежью. На базе библиотеки функционируют Центр современного искусства и планетарий, реализуются проекты «Школа критики» и «Север в лицах», работает Клуб поиска смыслов и Книжный клуб. Недавно на базе библиотеки было открыто креативное молодежное пространство для коворкинга, настольных и консольных игр.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, кроме того, библиотека активно взаимодействует с заполярной молодежью в социальных сетях, ведет канал на видеохостинге «Youtube» и канал на платформе «ЯндексДзен».

Программа «Голос поколения» разработана и реализуется Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» по инициативе Роспатриотцентра. Первый образовательный модуль программы стартовал в ноябре 2019 года. Заключительный модуль программы прошел в Москве, где делегаты из 85 регионов представили свои проекты и кейсы в сфере вовлечения и работы с молодёжью.

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