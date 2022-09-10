Специалист Мурманской областной научной библиотеки стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи!

Заведующий сектором информации по культуре и искусству областной «Научки» Валерий Сакович выступил автором литературно-просветительского проекта «Серебряный. Век».

Как сообщает vk.com/murmanculture, это серия перформативных лекций о жизни и творчестве поэтов «серебряного века» - Николаю Гумилёву, Александру Блоку, Анне Ахматовой, Осипу Мандельштаму и Владимиру Маяковскому.

Величайшие поэты и гении своего времени широко известны благодаря школьной программе. Но для адекватного глубокого восприятия поэзии важно понимание не только складности поэтических строк, но и того, какие люди скрываются за этими строками. Ведь поэзия раскрывает особенности жизни и характеров поэтов. Именно этого не хватает в школьной программе – более тесного знакомства с авторами.

Рассказ о жизни и творчестве поэтов в формате перфолекции представит более сложную историю в новаторских форматах – гостей будут ждать пластические и художественные перформансы, видео-арт, декламация произведений авторов, а также актёрская игра, которая поможет взглянуть на судьбы поэтов и их творчество по-новому.

Проект будет реализовываться с сентября 2022 года до конца сентября 2023 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262824%2Falbum-139605315_00%2Frev