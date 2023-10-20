Специалист Мурманскстата выступил с докладом на Китайско-Российском форуме по контролю качества пищевых продуктов

Начальник отдела информационных ресурсов и технологий Муранскстата принял участие в Китайско-Российском форуме по контролю качества пищевых продуктов (Sino-Russian Food Quality Control Forum) с докладом «Сomputer simulation of fish heat treatment processes under automatic control».

Организаторами форума являются Цзяннаньский университет (Jiangnan University, Китай) и Российский биотехнологический университет. Выступления проводились на английском языке в online-формате.

Как пишет vk.com/murmanskstat, работа М.В. Вотинова была посвящена актуальным вопросам обеспечения производств цифровыми двойниками технологических процессов на основе компьютерных моделей с элементами математической статистики.

Форум организован для обмена опытом и научными знаниями в области биотехнологий.

Примечательно, что видеовстреча состоялась в дни проведения в Пекине форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240386%2Falbum-188169427_00%2Frev