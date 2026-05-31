Специалист областного краеведческого музея – в финале международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы»

Подведены итоги масштабной заявочной кампании международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». В этом году на конкурс поступило более 5500 заявок от аттестованных гидов, музейных работников, менеджеров туризма, краеведов и юных авторов из России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.

По итогам отбора определены 350 победителей из 158 населенных пунктов. В их число вошел специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея Олег Мягков. Он стал единственным победителем от нашего региона.

Следующий этап проекта пройдёт в Смоленске. С 29 июня по 2 июля финалистов ждет насыщенная образовательная программа, которая включает: углубленные образовательные модули; индивидуальную доработку проектов с наставниками и экспертами; групповую сессию по созданию универсальной методологии разработки экскурсий.

Разработанная методология будет тиражироваться и применяться в региональных туристических программах. После завершения очного этапа победители проведут экскурсии в своих городах. Планируется, что участие в них примут около 50000 человек.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка и развитие музейной сферы в регионе – важное направление народной программы «На Севере – жить!». Участие северян в таких проектах, как «Проводники смыслов. Экскурсоводы», особенно важно в год 100-летия музейного дела Кольского Заполярья.

Масштабный конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы» проходит в четвертый раз в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», а также – национального проекта «Молодежь и дети». «Проводниками смыслов» становятся экскурсоводы, музеи, образовательные учреждения, студенты, школьники и волонтеры. Проект направлен на формирование новых форматов патриотических экскурсий, посвящённых празднованию Года единства народов России.

