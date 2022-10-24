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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.22 13:30

Специалист по классификации отелей из Мурманска представит регион на финале одного главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

Ирина Шехунова из Мурманска участвует в финале направления «Развитие территорий» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 114 участников из 42 регионов страны собрались, чтобы предложить свои яркие идеи по развитию территорий России. Конкурсные испытания стартовали 22 октября на площадке «МинводыЭКСПО» в Ставропольском крае. 

Ирина Шехунова – специалист по классификации отелей ООО «Строим Отель». Северянка уже более 10 лет в гостиничном бизнесе, является ведущим экспертом в области туризма.

«В сфере гостеприимства я прошла карьерный путь от менеджера по продажам до директора отеля. И я уверена, что это не конечная точка. За годы работы в гостиничном бизнесе я участвовала в международной программе по развитию туризма в Японии «Yokoso Japan», в разработке инвестиционного проекта по открытию отеля во Владивостоке и многих других проектах. На сегодняшний день являюсь действующим специалистом по классификации гостиниц и пляжей. Конкурс «Мастера гостеприимства» – отличная возможность проявить все профессиональные компетенции, накопленные знания и опыт и направить их в новое перспективное русло – развитие 6 регионов нашей страны. Спасибо команде президентской платформы «Россия – страна возможностей», что реализует такие проекты, раскрывает потенциал талантливых специалистов со всей страны и формирует профессиональное комьюнити», – отметила Ирина Шехунова.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысячи – в 2022 году. Главная задача проекта – познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на финале конкурса «Мастера гостеприимства» Ирине Шехуновой предстоит пройти комплексную оценку своих деловых компетенций и решить в команде один из шести территориальных кейсов. Победа в конкурсе даст участникам шанс получить новые карьерные возможности, поддержку со стороны наставников в реализации своих целей и профессиональных задач, возможность пройти специализированную одномодульную образовательную программу Мастерской управления «Сенеж» и принять участие в программе наставничества, а главное – заявить о Мурманской области на всю страну. Результаты финала будут объявлены 24 октября.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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