Специалистам мурманского «Экотехнопарка» приходится и перерабатывать горы бытового мусора, и бороться с чайками

В мурманском «Экотехнопарке» готовятся к сезонному снижению количества чаек.

Популяция птиц в окрестностях мурманского «Экотехнопарка» пополнилась молодью. По информации специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала АО «Ситиматик», часть птиц привела за собой молодых особей, а часть выбрала для потомства места поспокойнее. Количество чаек в окрестностях предприятия остаётся в районе 1500–2000 особей, что в разы меньше той численности, которая наблюдалась в прошлом году.

Как ожидается, после 12 августа, когда на широте Мурманска завершится период белых ночей, птиц станет ощутимо меньше. Но и тогда работа защитников «Экотехнопарка» продолжится – Дарвин и Кассиопея охраняют полигон ТКО круглый год, без долгих перерывов на отдых.

Пирующие на пищевых остатках стаи чаек и ворон представляют собой потенциальную угрозу жизни и здоровью, в первую очередь, самих сотрудников компании. Птичьи анклавы создают антисанитарную обстановку, загрязняя помётом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование.

Специалисты по-прежнему констатируют отсутствие гнёзд чаек в окрестностях «Экотехнопарка». Такого эффекта, как и в принципе снижения популяции диких птиц, удалось добиться всего за год работы орнитологической службы. На помощь ястребам-тетеревятникам Дарвину и Кассиопее приходят специальные технические средства – биоакустические системы и светошумовые патроны.

Решение о применении биорепеллентации на полигоне было принято своевременно – по оценке учёных, уже к 2024 году число чаек и ворон на объекте утроилось бы, и продолжило увеличиваться в последующие годы в геометрической прогрессии, что создавало бы серьёзные проблемы для нормальной работы предприятия. Согласно расчётам, так называемая «экологическая ёмкость среды» в пределах «Экотехнопарка» для птиц может составлять 25 тысяч особей.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».