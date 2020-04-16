Специалистами МЧС России развернут аэромобильный госпиталь в Мурманской области

В Мурманской области подразделениями МЧС России полностью развернуты и оборудованы аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения. Оборудуется специальной пункт санитарной обработки личного состава и техники хлорсодержащими веществами.

Группировка сил и средств ведомства готова для оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения мероприятий по дезинфекции. Для оказания помощи региону привлечены специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего - около 130 человек и 20 единиц техники.

Напомним, МЧС России направило в Мурманскую область группировку врачей и оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения на основании обращения Мурманской области в Федеральный оперативный штаб по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции в связи с обострением эпидемиологической обстановки и с целью локализации распространения COVID-19.