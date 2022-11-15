Специалистами Минобороны России внимательно рассматриваются все поступающие от граждан обращения

В Национальный центр управления обороной Российской Федерации на «горячую линию» Минобороны России за 14 ноября поступило 3 звонка.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, всего с начала её функционирования рассмотрено 10666 обращения. Специалистами «горячей линии» оперативно решён вопрос по обращению супруги военнослужащего Е.А. Кравцова, призванного по мобилизации, о неполучении им положенного денежного довольствия.

Специалистами была проведена проверка, в результате которой выяснено, что при подаче данных была допущено ошибка в сведениях о дате рождения военнослужащего. После сверки документов ошибка оперативно исправлена, все полагающие выплаты военнослужащему начислены. С супругой военнослужащего поддерживается связь до получения всех положенных выплат на банковскую карту.

В ходе работы с гражданами выясняется, что интересующие их вопросы зачастую возникают под влиянием распространяемой в социальных медиа недостоверной информации. Так, в телеграм-каналах распространяется публикация, с ссылками на анонимных мобилизованных граждан, находящихся на одном из полигонов Центрального военного округа, о низком качестве подготовки и отсутствии необходимого для этого вооружения. В ходе проведенной работы установлено, что информация не соответствует действительности, подготовка личного состава осуществляется в соответствии с планом боевого слаживания. При этом довольствующими органами организованы все виды обеспечения, в том числе необходимым для подготовки вооружением.

Обеспокоенность граждан вызывает отсутствие связи со своими родственниками, призванными по мобилизации, и желание узнать их состояние и местонахождение. Специалисты «горячей линии» помогают заявителям, оперативно выясняют интересующую информацию, в том числе о возможности связи с военнослужащими. Примером тому служит обращение жены гражданина, призванного по частичной мобилизации из Краснодарского края, об уточнении сроков убытия своего мужа из части-формирователя в войска. Супруге даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, организована связь с мужем. При этом заявительнице сообщили личный номер супруга и разъяснили, что эта информация необходима для повышения оперативности получения сведений о военнослужащем в случае последующих обращений.

Специалистами Минобороны России внимательно рассматриваются все поступающие от граждан обращения, оказывается консультация и помощь в получении необходимой информации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12445307@egNews