Мурманская область – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»На кого учиться, чтобы в Мурманской области пригодиться?
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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 17:00

Специалистов Мурманской области ждут на лидерской программе Архитекторы.рф

Открыт набор на бесплатную программу профессионального развития Архитекторы.рф, которая позволяет подготовить высококомпетентных специалистов по развитию городской среды, мастер-планированию и созданию современных городских пространств. Она была запущена в 2018 году по поручению Президента России Владимира Путина. Приём заявок на седьмой поток продлится до 18 мая включительно.

«Перед строительной отраслью стоят амбициозные задачи – не просто строить много, но делать это качественно, создавая комфортную и красивую среду для жизни людей. Программа Архитекторы.рф помогает формировать новое поколение профессионалов, которые будут менять облик России к лучшему. На сегодня около половины выпускников прошлых потоков работают в государственных структурах и подведомственных организациях. Приём заявок на седьмой поток продлится до 18 мая», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

За шесть лет программа Архитекторы.pф объединила более 600 профессионалов. В 2025 году её участниками станут 100 специалистов из разных регионов страны. К участию в конкурсном отборе приглашаются не только архитекторы и градостроители, но и представители других специальностей: социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы, специалисты в области туризма и коммуникаций. Полный перечень сфер деятельности и требования к портфолио кандидата можно найти на официальном сайте программы.

«В Мурманской области огромное количество креативной молодёжи с отличным образованием. Став участником программы, точно можно получить дополнительные знания по проработке мастер-планов и территориальному планированию в целом. Это уникальный опыт, который пригодится на протяжении всего дальнейшего профессионального пути. Строительная отрасль региона сейчас активно развивается, и грамотные специалисты точно смогут реализовать свой потенциал в родном городе», — подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Успешный пример сотрудничества со специалистами проекта можно наблюдать в Мурманске уже сейчас. Агентство городского дизайна «Artifact.city», основанное выпускниками программы Архитекторы.рф Алёной Миллер и Ильей Очневым в партнёрстве с агентством «CO-WORKING», создало к Международному арктическому форуму «Арктика — территория диалога» художественную инсталляцию с китом и зеркальными шарами, которая символизирует арктическое море и его глубину.

«Сегодня Архитекторы.pф – и платформа для карьерного роста, и трамплин для реализации амбиций городских управленцев, градостроителей, урбанистов. Вместе они создают новую архитектурную культуру России, сохраняя достояние прошлого. Наша образовательная программа — важный инструмент качественного и долгосрочного развития территорий: от динамичных мегаполисов до небольших сел Севера», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. 

На первом этапе конкурсного отбора кандидатам потребуется заполнить анкету и отправить портфолио. Успешным конкурсантам будет предложено пройти видеоинтервью. Заключительным этапом отбора станет заседание экспертной комиссии, которая определит состав седьмого потока лидерской программы. Финалистов ждёт образовательная программа продолжительностью около 8 месяцев и состоящая из 4 очных модулей. Она включает в себя различные форматы обучения, в том числе исследовательские поездки по России и зарубежью, лекции, встречи с экспертами и работу в проектных группах.

Программа профессионального развития Архитекторы.рф, запущенная по поручению президента, реализуется «ДОМ.РФ» при поддержке правительства и Минстроя России. С 2025 года она стала частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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