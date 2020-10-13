Специалисты АО «10 СРЗ» дали старт «Недели без турникетов» в Заполярье

12 октября по всей стране началась всероссийская акция «Неделя без турникетов», организованная ежегодно Союзом машиностроителей России, основная идея которой заключается в непосредственном знакомстве школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой предприятий, расположенных в их регионе.

В этот раз в связи с пандемией «Неделя без турникетов» проходит в онлайн-формате. В Мурманской области начало акции было положено на 10 судоремонтном заводе, первыми слушателями стали учащиеся 10-х классов Североморского кадетского корпуса.

- Уважаемые экскурсанты, мы рады вас видеть на нашем предприятии, - поприветствовал присутствующих заместитель председателя Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России, главный инженер АО «10 СРЗ» Виктор Глухов. - Мы очень хотим, чтобы даже, несмотря на ограничения, вы посредством видеоконференцсвязи смогли окунуться в такую важную на сегодняшний день профессию, как инженер, смогли понять её основы и, возможно, в будущем выбрали для себя именно это направление.

Школьникам был предложен к просмотру видеоролик, снятый в инженерном центре АО «10 СРЗ», где руководитель корпусного отдела инженерного центра Татьяна Дьячкова рассказывает об устройстве судов. После этого все желающие могли задать ей свои вопросы в режиме реального времени. Также юные кадеты узнали много интересной информации о крытом плавучем доке ПД-18.

Всего в мероприятии приняли участие 16 учеников из 10 «Б» класса и 14 – из 10 «А» класса, а также их преподаватель.