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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.23 11:00

Специалисты АО «Атомэнергоремонт» отмечены на XXIII Всероссийском конкурсе «Инженер года 2022»

Сотрудники «Колатомэнергоремонт», члены отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, приняли участие в XXIII Всероссийском конкурсе «Инженер года 2022».

Конкурс, организованный Российским союзом научных и инженерных общественных объединений, всемерно поддерживается правительством Российской Федерации и руководителями регионов страны и направлен на выявление лучших инженеров страны, а также на популяризацию инженерного искусства.

По итогам конкурса на предприятии «Колатомэнергоремонт» показали своё мастерство: мастер цеха по ремонту турбинного оборудования - Дмитрий Рогожников, ставший лауреатом конкурса «Инженерное искусство молодых». Дмитрий принимал непосредственное участие в ремонте насосного оборудования Кольской АЭС, в реализации ПСР — проекта «Перевод уплотнения главного разъёма 4ГЦН-5 на прокладки из терморасширенного графита», участник работ по модернизации оборудования реакторного отделения 1 очереди Кольской АЭС.

Заместителю начальника цеха по ремонту электротехнического оборудования Роману Ильиных и ведущему инженеру участка сварки Екатерине Рыжовой, в номинации «Профессиональные Инженеры», присвоено звание «Профессиональные инженеры России» с вручением сертификатов и знаков.

При участии Романа Ильиных внедрены в производство проекты: «Модернизация электродвигателей конденсатных насосов», «Модернизация щёточно-контактных аппаратов турбогенераторов второй очереди», «Замена генераторов собственного расхода ГСР-1÷4», «Замена статоров турбогенераторов ТВВ-220-2АУ3 на модернизированные», «Переход на турбогенераторах второй очереди на уплотнения вала генератора кольцевого типа». Указанные проекты позволили значительно повысить надежность работы электротехнического оборудования Кольской АЭС. В 2018 и 2019 годах выполнял работы по модернизации электротехнического оборудования Армянской АЭС, являясь одним из руководителей работ по замене турбогенераторов ТВВ-220-2ЕУ3.  Являлся членом рабочей группы ПСР-проекта «Сокращение срока капитального ремонта асинхронного электродвигателя 0,4 кВ мощностью до 100кВт». Реализация данного проекта позволила сократить время протекания процесса и оптимизировать загрузку ремонтного персонала, повысив производительность труда.

Екатерина Рыжова осуществляет подготовку и организацию своевременного и качественного выполнения сварочных и наплавочных работ при техническом обслуживании, ремонте, монтаже, модернизации и реконструкции оборудования и трубопроводов Кольской АЭС. Организовывает проведение производственной аттестации технологий сварки, аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на право выполнения работ на оборудовании атомных энергетических установок и опасных производственных объектах. Разрабатывает новые и совершенствует действующие технологические процессы сварочного производства. Подготавливает и актуализирует техническую документацию, документацию контроля и исполнения сварочных работ. В рамках развития Производственной системы «Росатом» в составе рабочей группы принимала участие в реализации ПСР-проектов: «Сокращение срока отжига корпуса реактора энергоблока № 1 Кольской АЭС», «Выполнение работ с применением сварки на оборудовании и трубопроводах энергоблоков Кольской АЭС».

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», заявки конкурсантов оценивала экспертная комиссия, в которую вошли российские учёные, конструкторы, инженеры, организаторы производств, а также ректоры вузов, руководители министерств и ведомств, крупнейших предприятий, международных и российских инженерных общественных объединений.

«Очень радует тот факт, что из года в год специалисты нашего филиала отмечаются на таком престижном конкурсе. Конкурсы всероссийского уровня, такие, как «Инженер года», дают прекрасную возможность талантливым инженерам поделиться опытом с коллегами и заявить о себе, их победа – это подтверждение, что в «Колатомэнергоремонт» трудятся ответственные и перспективные работники», – прокомментировал председатель отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Егор Бельснер.

 

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».

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