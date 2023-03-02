Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков

Согласно действующему законодательству, мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» устанавливает и обслуживает приборы учёта электроэнергии. При этом «умные» счётчики являются имуществом гарантирующего поставщика, и в случае его повреждения или хищения нарушителю грозит наказание в виде уголовной ответственности.

За последнее время в Мурманской области отмечены случаи самовольного демонтажа данных приборов учёта, в связи с чем АО «АтомЭнергоСбыт» вынуждено обращаться в полицию с заявлениями о розыске виновных и привлечения их к ответственности.

По одному из таких обращений отделом дознания отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Стоимость похищенного имущества составляет более 2,5 тысячи рублей. «Гарантирующий поставщик предупреждает жителей региона об ответственности за вмешательство в систему интеллектуального учёта электроэнергии, демонтаж ИСУЭ и предостерегает от необдуманных поступков, влекущих за собой уголовную и материальную ответственность», - подчеркнул руководитель группы развития энергетических и сервисных услуг Владислав Буленок.

C июля 2020 года, согласно закону №522-ФЗ, коммерческий учёт электроэнергии в многоквартирных домах обеспечивают гарантирующие поставщики посредством интеллектуальных систем учёта электрической энергии (ИСУЭ). С этой целью на территории Мурманской области осуществляется плановая замена старых приборов учёта на интеллектуальные. При этом вновь установленные «умные» счётчики являются имуществом АО «АтомЭнергоСбыт» и обслуживаются за счёт средств гарантирующего поставщика. Передача показаний в программный комплекс осуществляется в автоматическом режиме, что освобождает потребителей от обязанности передавать показания приборов учёта.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.