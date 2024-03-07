Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» вышли в финал международной премии «СХ World Awards -2023/2024»

АО «АтомЭнергоСбыт» стало финалистом международной премии в индустрии клиентского опыта «СХ WORLD AWARDS» сезона 2023/2024 и претендует на победу сразу в четырёх номинациях конкурса.

Проект «Экосистема цифровых сервисов «АтомЭнергоСбыта» вошёл в число финалистов в номинации «Лучший цифровой клиентский опыт – более 1000 сотрудников». Проект «Мобильный ЦОК «АтомЭнергоСбыта» - финалист в номинации «Лучший офлайн клиентский опыт». Проект «Единый контакт-центр «АтомЭнергоСбыта» претендует на победу в номинации «Лучший клиентский опыт в контакт-центре».

Кроме того, «АтомЭнергоСбыт» оказался в числе финалистов в номинации «Лучшая программа социальной ответственности/ экологический/ социальный проект – экологический проект», представив на конкурс «Клиентские аллеи «АтомЭнергоСбыта».

«Тот факт, что сразу несколько проектов компании претендует на победу в столь значимом конкурсе в очередной раз подтверждает статус «АтомЭнергоСбыта» как самой клиентоориентированной энергосбытовой компании России, демонстрируя высокий уровень профессионализма и креативности, стремления к инновациям и совершенству», - отмечает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт».

Напомним, ранее «АтомЭнергоСбыт» стал лауреатом международной премии «СХ WORLD AWARDS» в сезоне 2022/2023 в номинации «Лучший офлайн клиентский опыт» с проектом «ЦОК – как центр социального притяжения». А по итогам 2021-2022 гг. стал лауреатом премии «СХ WORLD AWARDS» в номинации «Лучший пользовательский опыт» за свое мобильное приложение.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».