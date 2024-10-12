Специалисты АО «Колатомэнергоремонт» приняли участие в цикле профориентационных мероприятий для учеников Мурманской области

Представители АО «Атомэнергоремонт», члены отделения первичной профсоюзной организации предприятия в городе Полярные Зори, заместитель директора по общим вопросам Алексей Фомин и начальник отдела кадровой работы Юлия Удалова, вошли в состав экспертной комиссии в двух профориентационных творческих конкурсах: «Энергия будущего» и «Свет атома». Мероприятие было организовано филиалом Мурманского арктического университета в г. Апатиты и проходило в средней общеобразовательной школе №4 г. Полярные Зори.

Основная цель конкурса «Энергия будущего» — вовлечение школьников в творческое осмысление того, какой энергией будет пользоваться человечество в будущем и как это будет происходить. Команды учеников представили уникальные работы, демонстрирующие инновационный взгляд на развитие атомной отрасли. Квиз для старшеклассников «Свет атома» состоял из вопросов, связанных с физикой, атомной энергетикой и историей атомной промышленности.

«Все ребята молодцы. Мероприятие прошло в дружественной обстановке. Школьники проявили максимум энтузиазма и креативного подхода для достижения поставленного результата в командной работе», - прокомментировал заместитель директора по общим вопросам АО «Колатомэнергоремонт» Алексей Фомин.

В Североморском кадетском корпусе состоялась встреча кадетов с ведущим специалистом отдела кадровой работы «КолАЭР», членом отделения ППО АО «АЭР» в городе Полярные Зори, Натальей Клюевой. Кадетам была представлена презентация о предприятии «Колатомэнергоремонт», атомной отрасли и перспективам развития. На профориентационном мероприятии учащиеся задавали много вопросов о программе трудоустройства, социальной политике и возможностях карьерного роста.

«На таких встречах есть хорошая возможность найти по-настоящему заинтересованных в работе людей. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Североморским кадетским корпусом и желаю ребятам успехов в учёбе и выборе профессии», - сказала Наталья Клюева.

Руководители АО «Колатомэнергоремонт» посетили Мурманский индустриальный колледж (МИК). Профориентационное мероприятие прошло в рамках круглого стола с участием руководителей колледжей и работодателей Мурманской области. На встрече обсудили вопросы создания кластеров «Профессионалитет», посетили с экскурсионным визитом мастерские и лаборатории МИК.

«Среднее профессиональное образование — важный этап в системе образования. «Профессионалитет» - новый уровень в направлении образования, ведь его основная цель — быстро и качественно обучить молодёжь навыкам необходимым конкретным работодателям. Важно, чтобы студенты получили практические навыки и сразу были готовы к работе на современном производстве», - прокомментировала встречу начальник отдела кадровой работы Юлия Удалова.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».