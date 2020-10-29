Специалисты АО «ММТП» приняли участие в арктической форсайт-сессии

На протяжении двух дней в Мурманске проходил цикл стратегических мероприятий по теме «Формирование карты будущего в сфере робототехники (автоматизированных систем) и информационных технологий в Арктике». В них приняли участие специалисты АО «Мурманский морской торговый порт». Организатором мероприятия выступил опорный вуз Мурманской области - ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».

Главная цель форсайт-сессии (от английского foresight - «видение будущего») – в рамках программы развития ФГБОУ ВО «МАГУ» сформировать единое «поле представлений» о существующих трендах и важных событиях в сфере автоматизации и использования информационных систем в условиях нового этапа освоения Арктики на ближайшие 15 лет. В мероприятии приняли участие более сорока специалистов в сфере горнодобывающей промышленности, дистанционного зондирования земли, логистики, образования и науки, представители крупных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Арктической зоны РФ, и органов власти. На протяжении двух дней участникам предстояло спроектировать «карты будущего», исходя из опыта работы и перспектив развития региона.

«Мы оценивали наши общие возможности в нескольких аспектах. Прежде всего, речь шла об автоматизированном мониторинге состояния акватории и сухопутной части Кольского залива, автоматизированных системах логистики, которые, в том числе, создают условия для автономной навигации и проведения поисково-спасательных операций в арктических условиях, цифровых технологиях в промышленности. Отмечу, что значительный опыт Мурманского морского торгового порта, который в этом году отметил 105-летие, позволяет делать взвешенные прогнозы и строить модели будущего развития», - отметила ведущий инженер по охране окружающей среды АО «Мурманский морской торговый порт» Ирина Ковалева.

В завершение мероприятий в рамках круглого стола приглашенным представителям органов власти, предприятий, организаций и средств массовой информации были представлены результаты проведенной совместной работы.