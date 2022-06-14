Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института планируют заняться изучением микропластика в водах Северного Ледовитого океана

Об этом сообщил ТАСС директор института Александр Макаров.

«Данные, которые касаются микропластика в Арктическом регионе, сейчас находятся в разрозненном состоянии. Мы рассчитываем эту тему исследовать более подробно, в том числе в рамках работы дрейфующих станций. Безусловно, необходимо проводить ежегодные, планомерные фоновые наблюдения. Сейчас, к сожалению, целенаправленного постоянного потока данных по микропластику в Арктике нет. Между тем, ситуация по этому вопросу острейшая», - рассказал агентству директор ААНИИ.

По словам Макарова, в данный момент в России не так много специалистов, которые занимаются вопросами содержания микропластика в арктических водах. В этом отношении регион Антарктиды исследован учёными лучше, несмотря на сравнительно меньшее количество экспедиций.

ААНИИ как естественно-научный институт имеет широкую базу для исследований водных масс в Арктике, однако для более глубокого изучения микропластика Арктический и антарктический НИИ планирует привлекать партнёров из других научных учреждений в России и за рубежом.

Микропластик - частицы пластика размером до 5 мм. Пластиковые изделия, оказываясь под солнцем или в воде, начинают разрушаться и распадаться на мелкие частицы, которые затем проникают в почву и водоёмы. В дальнейшем микропластик попадает вместе с водой внутрь живых организмов.