Специалисты авиалесоохраны Мурманской области отработали навыки тушения пожаров с воздуха

С 1 мая в Мурманской области объявлен пожароопасный сезон. Дата установлена в целях координации действий заинтересованных лиц по охране лесов от пожаров, снижения возможных негативных последствий лесных пожаров, а также приведения сил и средств в полную готовность для их своевременного обнаружения и тушения.

5 и 6 мая в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошла воздушная тренировка специалистов ГОБУ «Мурманская авиабаза» по спускам на спусковых устройствах с вертолета Ми-8 десантников-пожарных из пяти авиаотделений и авиагрупп.

Для подтверждения квалификации, каждый инструктор и десантник-пожарный ежегодно перед пожароопасным сезоном сдает зачеты по физической, парашютно-десантной, аварийно-спасательной подготовке, по охране лесов и тушению лесных пожаров, радиосвязи, охране труда и технике безопасности и другим дисциплинам, выполняет спуски на спусковом устройстве с вышки-тренажера и вертолета МИ-8.

В ходе тренировки свою квалификацию успешно подтвердили 24 десантника-пожарных, было выполнено 127 спусков, общий налет Ми-8 составил три часа.

Как подчеркнул и.о министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов, грамотная и своевременная подготовка к пожароопасному сезону на особо охраняемых природных территориях и в лесах – приоритет работы регионального ведомства.

«Готовность к пожароопасному сезону специалистов авиалесоохраны ежегодно подтверждается в ходе учебно-методических сборов, воздушных тренировок и командно-штабных учений. Обеспечить сохранность лесов – общая задача как органов власти, так и граждан», – отметил Сергей Абаринов.