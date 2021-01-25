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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.21 15:30

Специалисты Центра управления регионом проверили, как решаются проблемы, о которых северяне сообщают в соцсетях

Сегодня на оперативном совещании министр цифрового развития области Зинаида Разживина представила итоги мониторинга отработки сообщений северян в социальных сетях, СМИ и на портале «Наш Север».

С 18 по 24 января аналитики Центра управления регионом Мурманской области зафиксировали 617 сообщений. С началом массовой вакцинации тема коронавируса потеснила традиционно лидирующие по количеству обращений блоки, с ней было связано 30% всех поступивших сообщений. На втором месте – блок ЖКХ (23%), далее – проблемы безопасности (13%), замыкают топ-5 вопросы благоустройства (8%) и образования (3%).

Зинаида Разживина обратила внимание коллег, что жителям тяжело воспринимать ответы на сообщения, написанные канцелярским языком.

«Нужно выжигать каленым железом бюрократические канцелярские ответы. Они никому не нужны. Берите проблему в работу и с ней разбирайтесь. Мы должны чутко реагировать на сигналы людей», – подчеркнул Андрей Чибис и поручил обеспечить проведение регулярных совещаний с участием отраслевых ведомств по итогам их работы с обращениями граждан.

Министр также рассказала о проверке специалистами Центра управления регионом отработки обращений, поступивших с 1 декабря прошлого года на портал «Наш Север». В первую очередь усиленный контроль был организован по сообщениям, на которые не поступила информация об исполнении (фотоматериалы и иные документы, подтверждающие решение проблемы). Специалисты ЦУР выезжали на объекты, о неудовлетворительном состоянии которых сообщали северяне. Зачастую такие обращения были связаны с неисправным лифтовым оборудованием, неубранными дворовыми территориями, открытыми канализационными люками. Большинство обращений было отработано профильными ведомствами. Часть объектов специалисты ЦУР по просьбе жильцов взяли на дальнейший контроль, сообщает региональное Министерство цифрового развития.

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