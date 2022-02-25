Специалисты ЦУР проконтролировали качество отработки жалоб северян

Специалисты Центра управления регионом провели выездной рейд в Мурманске. На контроле – качество отработки сигналов северян, оставленных в социальных сетях и на портале «Наш Север».

«Выездной контроль – постоянный формат работы Центра управления регионом. В перечень сообщений, по которым проводилась очередная проверка, вошли жалобы со статусом выполненных, но по ним отсутствовали подтверждающие фотоотчеты. Для нас важно не только зафиксировать проблему, но и убедиться, что она действительно решена», – пояснил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Особое внимание проверяющие уделили отработке сигналов об открытых канализационных колодцах после того, как в Мурманске медработник провалилась в открытый люк. Об этом женщина сообщила в соцсетях, добавив, что это случилось в тот момент, когда она вышла от пациента и шла к служебному автомобилю.

«Крышка колодца была заснежена и слегка приоткрыта, что создавало обманную видимость. Возле колодца не было установлено никаких ограждений, информационных знаков», – рассказала она в обращении на портал «Наш Север».

Информацию об инциденте оперативно передали ответственным. Крышку колодца на улице Свердлова оперативно восстановили. ЦУР взял этот адрес на контроль. Во время выездной проверки специалисты Центра проверили результаты отработки жалобы.

С начала прошлого года при участии ЦУР было отработано 245 сигналов о незакрытых канализационных люках.

Также в центре Мурманска починили световую конструкцию после обращения северян. На портал «Наш Север» жители сообщили, что на фонтане сломалась подсветка. Сигнал передали ответственным для отработки, после чего проблему устранили.

На улице Кирпичная отремонтировали опору линии электропередачи. Как сообщили северяне, в неисправном состоянии она находилась как минимум 5 дней. По сигналу северян привели в порядок уличную лестницу на Кольском проспекте.

Напомним, чтобы обратиться в Центр управления регионом Мурманской области, необходимо оставить комментарий с описанием проблемы в соцсетях или сообщить о ней на портал «Наш Север», выбрав нужную категорию и заполнив форму.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441095/#&gid=1&pid=4