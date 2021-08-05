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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 11:00

Специалисты ЦУР проконтролировали ликвидацию свалок, о которых сообщали северяне

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области провели очередную выездную проверку качества отработки обращений северян, оставленных на портале «Наш Север».

Особое внимание было уделено реакции на сигналы о нескошенной траве, разукомплектованных автомобилях, ненадлежащей уборке подъездов многоквартирных домов. Также специалисты проверили, как были решены проблемы с отсутствием уборки во дворах, несанкционированными надписями на фасадах зданий, несанкционированными свалками, переполненными мусорными контейнерами, ямами на дорогах.

«В июле ЦУР зафиксировал более 3 тысяч сообщений от северян. Значительная их часть касается сфер ЖКХ и благоустройства. Мы продолжаем оперативно передавать в работу исполнителям обращения и контролируем результаты решения проблем, которых сообщают жители», – отмечает руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Так, после обращения жителей города Мурманска в районе дома №10 по улице Буркова был убран брошенный автомобиль. На проспекте Кольском вывезен мусор из переполненных контейнеров.

Во дворе дома №18 по улице Щербакова после обращения местных жителей обслуживающая организация скосила траву. На улице Копытова разровняли грунт, в котором образовались ямы от выкопанных автомобильных покрышек. В районе дома №89 по улице Александра Невского убрана свалка древесных отходов, которая находилась там более полутора месяцев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, чтобы обратиться на портал «Наш Север», пользователю необходимо пройти регистрацию или авторизоваться через «Госуслуги». Затем, перейдя в раздел «Сообщения», нажать кнопку «Сообщить о проблеме», выбрать нужную категорию и заполнить форму. Центр управления регионом зафиксирует обращение, передаст его в работу исполнителю и проконтролирует решение. На сегодня на портале зарегистрировано более 24 тысяч северян.

 

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