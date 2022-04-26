Специалисты ЦУР провели выездной рейд по сигналам мурманчан в соцсетях

Специалисты Центра управления регионом провели выездную проверку качества отработки обращений жителей города Мурманска, оставленных на портале «Наш Север» и в социальных сетях.

«На прошлой неделе специалисты ЦУР провели очередной мониторинг исполнения задач, связанных с поступающими жалобами. На его основе проведены контрольные и проверочные мероприятия. В перечень сообщений, по которым проводилась проверка, вошли жалобы со статусом «выполнено», но по ним отсутствовали подтверждающие фотоматериалы», – рассказал руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Особое внимание проверяющие уделили отработке сигналов, касающихся ненадлежащего санитарного содержания и расчистки дворовых территорий, переполненных мусорных контейнеров, а также рекламы запрещенных веществ на фасадах зданий.

Так, на улице Марата после неоднократных переносов сроков убран снег с дворовой территории. С фасада дома № 20 по проспекту Ленина убрали несанкционированные надписи с рекламой запрещенных веществ. После нескольких сигналов в соцсетях и на портале «Наш Север» от подъезда дома № 7 по улице Челюскинцев вывезен крупногабаритный мусор. На Речном проезде и на проспекте Кирова убраны брошенные автомобили

Проверка показала, что все проблемы, которых сообщали граждане, успешно решены. Регулярные выездные мероприятия специалистов ЦУР продолжаются на постоянной основе.

Напомним, чтобы обратиться в Центр управления регионом Мурманской области, необходимо оставить комментарий с описанием проблемы в соцсетях или сообщить о ней на портал «Наш Север», выбрав нужную категорию и заполнив форму (необходима предварительная регистрация).

Фото: https://nashsever51.ru/complaints/40016