Специалисты ЦУР проверили качество отработки сообщений о проблемах северян

Специалисты Центра управления регионом на минувшей неделе провели выездной рейд в Мурманске. На контроле — качество отработки сигналов северян, оставленных в социальных сетях и на портале «Наш Север».

«Контроль качества решения проблем северян в этот раз коснулся сообщений, оставленных гражданами на портале «Наш Север» в период 10 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Всего — более 90 сигналов», — отметил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В перечень сообщений, по которым проводилась очередная проверка, вошли жалобы со статусом выполненных, но по ним отсутствовали подтверждающие фотоотчеты.

«В целом отработка достаточно хорошая. Выделить хотелось бы только сигнал от 13 ноября 2022 года, где северяне сообщили об отсутствии целостности ограждения на улице Туристов, 31. Проверка подтвердила, что конструкция восстановлена, однако рядом не убран снег и присутствует несанкционированная надпись», — отметил Алексей Медведев.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, администрации было рекомендовано провести работу с управляющей компанией для ликвидации недочетов.

Напомним, чтобы обратиться в Центр управления регионом Мурманской области, необходимо оставить комментарий с описанием проблемы в соцсетях или сообщить о ней на портал «Наш Север», выбрав нужную категорию и заполнив форму.

Фото: https://gov-murman.ru