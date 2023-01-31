СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов противКредитный рейтинг Мурманской области вновь подтверждён со стабильным прогнозом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 16:00

Специалисты ЦУР проверили качество отработки сообщений о проблемах северян

Специалисты Центра управления регионом на минувшей неделе провели выездной рейд в Мурманске. На контроле — качество отработки сигналов северян, оставленных в социальных сетях и на портале «Наш Север».

«Контроль качества решения проблем северян в этот раз коснулся сообщений, оставленных гражданами на портале «Наш Север» в период 10 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Всего — более 90 сигналов», — отметил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

В перечень сообщений, по которым проводилась очередная проверка, вошли жалобы со статусом выполненных, но по ним отсутствовали подтверждающие фотоотчеты.

«В целом отработка достаточно хорошая. Выделить хотелось бы только сигнал от 13 ноября 2022 года, где северяне сообщили об отсутствии целостности ограждения на улице Туристов, 31. Проверка подтвердила, что конструкция восстановлена, однако рядом не убран снег и присутствует несанкционированная надпись», — отметил Алексей Медведев.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, администрации было рекомендовано провести работу с управляющей компанией для ликвидации недочетов.

Напомним, чтобы обратиться в Центр управления регионом Мурманской области, необходимо оставить комментарий с описанием проблемы в соцсетях или сообщить о ней на портал «Наш Север», выбрав нужную категорию и заполнив форму.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 14 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для держателей Единой карты жителя Мурманской области проезд в общественном транспорте будет дешевле-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 92 копейки, евро укрепилось на 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Оленегорский участок филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск стал лучшим по итогам 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика