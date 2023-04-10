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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 13:15

Специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС» принимали активное участие в учениях «Безопасная Арктика-2023»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе состоялись межведомственные опытно-исследовательские учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации «Безопасная Арктика-2023». География учения охватывала территории 9 субъектов Арктической зоны Российской Федерации. Мурманская область - один из немногих регионов, полностью входящих в Aрктическую зону и ведущих в ней активную социально-экономическую политику.

В ходе учений, проводимых в регионе, были реализованы как практические мероприятия по ликвидации последствий условных разноплановых происшествий в суровых условиях Крайнего Севера, так и деловая программа.

Специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС» приняли участие в работе научно-практической конференции «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации», проходившей в рамках деловой программы:

4 апреля на секции «Вопросы комплексной безопасности морской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» начальник отдела океанографии и морских прогнозов А.В. Боровков выступил с докладом «Гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности, выпуск предупреждений о неблагоприятных и опасных явлениях на акваториях морей в зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС»»;

6 апреля на секции «Мониторинг, моделирование, оценка рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях Крайнего Севера» начальником гидрометцентра ФГБУ «Мурманское УГМС» Е.Д. Сиеккинен был представлен доклад «Опасные гидрометеорологические явления как источник возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области», гидрологом В.А. Бирюковой - доклад «Факторы образования подпорных уровней на реках Кольского полуострова».

6-7 апреля осуществлялись практические мероприятия учений по реагированию на основные природные и техногенные риски региона.

7 апреля начальник ФГБУ «Мурманское УГМС» О.М. Чаус приняла участие в заседании комиссии по ЧС и ПБ правительства Мурманской области. В работе оперативного штаба при КЧС и ПБ Мурманской области приняла участие член штаба - заместитель начальника ФГБУ «Мурманское УГМС» О.В. Давиденко.

В рамках отработки учебных задач был проведён сбор КЧС ФГБУ «Мурманское УГМС». По поступавшим вводным работники задействованных подразделений ФГБУ «Мурманское УГМС» выполняли учебные задачи, предоставляя метеорологическую информацию по зонам условных чрезвычайных ситуаций.

По поступлению сигнала о возникновении условного пожара на объекте электроэнергетики в Кольском районе Мурманской области специалистами лаборатории атмосферного и радиационного мониторинга ФГБУ «Мурманское УГМС» на автомобильной лаборатории радиационной разведки осуществлялся отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

 

Фото: https://vk.com/photo-179618370_457239945

 

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