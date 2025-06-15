Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят тепловизионное обследование подстанции 330 кВ «Мурманская»

Они проверят более 1 тысячи точек различного оборудования – трансформаторов, высоковольтных выключателей, изоляторов. Как сообщает rosseti.ru, это позволит выявить скрытые дефекты и провести своевременные ремонты для надежного электроснабжения Мурманска, территории опережающего развития «Столица Арктики», морского терминала «Лавна» и других потребителей.

В процессе диагностики применяется специальный прибор – тепловизор, который регистрирует невидимое человеческому глазу инфракрасное излучение. Оператор имеет возможность фиксировать даже минимальное повышение температуры, за счёт чего удаётся практически со 100-процентной точностью определить поврежденные узлы и агрегаты.

Тепловизионный контроль – хорошо зарекомендовавший себя метод проверки технического состояния оборудования подстанций. Все работы проводятся в условиях действующего объекта без ограничений передачи электроэнергии потребителям.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Колэнерго».