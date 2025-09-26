Специалисты гидрографической службы Северного флота обнаружили в районе архипелага Новая Земля тральщик, погибший в годы Великой Отечественной войны

Подводный объект был обнаружен и классифицирован в ходе проведения плановых океанографических исследований гидрографическим судном Северного флота «Ромуальд Муклевич».

Идентификация подводного объекта проводилась по его размерам и историческим данным. По анализу специалистов гидрографической службы Северного флота, обнаруженный объект – это минный тральщик Беломорской флотилии «Т-911» («ТЩ-65», бывший рыболовный траулер «Севгосрыбтреста» РТ-76 «Астрахань»), который по одной из версий историков заслонил от торпеды транспорт «Рошаль» и 30 июля 1943 года был торпедирован германской подводной лодкой «U-703» у архипелага Новая Земля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, поиски данного тральщика производились и раньше – в рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» в 2022 году. Тогда поиск проводился по известным координатам времён войны, но корабль обнаружен не был. Его местонахождение оказалось почти в двух милях от ранее обследованной акватории.

Фото: https://mil.ru/news/cf5c3b87-3d17-45cb-bb21-4e37cd3a8558