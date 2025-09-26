В детском саду Мурманска начала работу гувернёрская служба в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»Команда Мурманской области вошла в число победителей Всероссийского марафона «Русский вальс»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.25 09:30

Специалисты гидрографической службы Северного флота обнаружили в районе архипелага Новая Земля тральщик, погибший в годы Великой Отечественной войны

Подводный объект был обнаружен и классифицирован в ходе проведения плановых океанографических исследований гидрографическим судном Северного флота «Ромуальд Муклевич».

Идентификация подводного объекта проводилась по его размерам и историческим данным. По анализу специалистов гидрографической службы Северного флота, обнаруженный объект – это минный тральщик Беломорской флотилии «Т-911» («ТЩ-65», бывший рыболовный траулер «Севгосрыбтреста» РТ-76 «Астрахань»), который по одной из версий историков заслонил от торпеды транспорт «Рошаль» и 30 июля 1943 года был торпедирован германской подводной лодкой «U-703» у архипелага Новая Земля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, поиски данного тральщика производились и раньше – в рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» в 2022 году. Тогда поиск проводился по известным координатам времён войны, но корабль обнаружен не был. Его местонахождение оказалось почти в двух милях от ранее обследованной акватории.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/cf5c3b87-3d17-45cb-bb21-4e37cd3a8558

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2 из 3 экономически активных россиян — за увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних и инвалидов I группы-PRO Валюту (16+)Курс доллара США сегодня умеренно снижается-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»