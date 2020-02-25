Специалисты госветслужбы Мурманской области продолжают мониторинг эпизоотической ситуации в рыбоводных хозяйствах региона

Специалисты государственной ветеринарной службы Мурманской области продолжают работа по мониторингу эпизоотической ситуации в рыбоводных хозяйствах Мурманской области. Ихтиопатологи Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных в плановом порядке проводят ветеринарно-санитарные и эпизоотические обследования предприятий аквакультуры Мурманской области с обязательным проведением ихтиопатологических исследований.

Так, в феврале было проведено плановое ветеринарно-санитарное и эпизоотическое обследование малькового завода, расположенного в тоннеле Верхнетуломской ГЭС. На Верхнетуломском рыбоводном заводе содержатся производители радужной форели, ремонтное стадо, проходит инкубация икры и выращивание посадочного материала – молоди форели. Ежегодно малька форели с Верхнетуломского рыбоводного завода закупают предприятия аквакультуры Мурманской, Архангельской области, республики Карелия для последующего выращивания в условиях товарных садковых ферм, и во многом качество посадочного материала предопределяет весь процесс последующего выращивания рыбы. Установлено удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние завода, профилактические мероприятия проводятся в полном объёме и в установленные сроки, инкубация икры проходит без отклонений, согласно биотехническим нормам, у рыбы всех возрастов, содержащейся на заводе, признаков инфекционных и инвазионных заболеваний не обнаружено.

Также за текущий месяц Мурманской областной станцией по борьбе с болезнями животных проведено плановое ветеринарно-санитарное, эпизоотическое и ихтиопатологическое обследование морских садковых ферм по выращиванию атлантического лосося в губе Печенга Баренцева моря (посёлок Лиинахамари). Смолт атлантического лосося был ввезён на фермы в весенне-летний период 2019 года и после проведения комплекса лабораторно-диагностических исследований и карантинных мероприятий выращивается на фермах до товарных размеров. На день обследования ветеринарно-санитарное состояние морских садковых комплексов и береговой территории хозяйства удовлетворительное, состояние рыбы соответствует зимнему периоду выращивания, сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.