Специалисты госветслужбы направятся в рыбоводное хозяйство Печенгского округа, чтобы разобраться в ситуации с погибшей рыбой

Специалисты государственной ветеринарной службы Мурманской области направятся в рыбоводное хозяйство посёлка Приречный Печенгского округа, чтобы разобраться в ситуации и решить вопрос сбора и уничтожения погибшей рыбы.

Цель визита – проверка информации, размещённой 19 апреля в социальных сетях о том, что на озере в районе посёлка Приречный на льду были обнаружены выбросы мертвой форели.

В посёлке Приречный Печенгского округа на озере Алла-Аккаярви размещены садки рыбоводного хозяйства. Летом 2022 года сюда привезли 250 тысяч здоровых мальков форели, выведенных на Верхнетуломском рыбоводном заводе.

Осенью 2022 года специалисты Мурманской станции по борьбе с болезнями животных провели плановое ветеринарно-санитарное, эпизоотологическое и ихтиопатологическое обследование хозяйства. Состояние рыбоводного хозяйства являлось удовлетворительным, технологический отход рыбы (включая транспортировочный) не превышал среднестатистических показателей. По результатам клинического осмотра было установлено, что во всех садках наблюдаются ослабленные особи, визуально, отстающие в росте.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, в ноябре-декабре в хозяйстве отбирали пробы для выявления опасных и карантинируемых заболеваний лососевых рыб, результаты были отрицательными.

Информация о массовом отходе рыбы от владельцев хозяйства в государственную ветеринарную службу Мурманской области не поступала.

Фото: https://gov-murman.ru