В Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»В Мурманской области увеличено количество участков для промысла горбуши в Белом море
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 15:15

Специалисты госветслужбы направятся в рыбоводное хозяйство Печенгского округа, чтобы разобраться в ситуации с погибшей рыбой

Специалисты государственной ветеринарной службы Мурманской области направятся в рыбоводное хозяйство посёлка Приречный Печенгского округа, чтобы разобраться в ситуации и решить вопрос сбора и уничтожения погибшей рыбы.

Цель визита – проверка информации, размещённой 19 апреля в социальных сетях о том, что на озере в районе посёлка Приречный на льду были обнаружены выбросы мертвой форели.

В посёлке Приречный Печенгского округа на озере Алла-Аккаярви размещены садки рыбоводного хозяйства. Летом 2022 года сюда привезли 250 тысяч здоровых мальков форели, выведенных на Верхнетуломском рыбоводном заводе.

Осенью 2022 года специалисты Мурманской станции по борьбе с болезнями животных провели плановое ветеринарно-санитарное, эпизоотологическое и ихтиопатологическое обследование хозяйства. Состояние рыбоводного хозяйства являлось удовлетворительным, технологический отход рыбы (включая транспортировочный) не превышал среднестатистических показателей. По результатам клинического осмотра было установлено, что во всех садках наблюдаются ослабленные особи, визуально, отстающие в росте.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, в  ноябре-декабре в хозяйстве отбирали пробы для выявления опасных и карантинируемых заболеваний лососевых рыб, результаты были отрицательными.

Информация о массовом отходе рыбы от владельцев хозяйства в государственную ветеринарную службу Мурманской области не поступала.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика